Liyan ve arkadaşlarına teşekkür eden Sanchez, "Liyan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için, ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim. Bu kadar acının ortasında bize sevginizi gönderecek bir an buldunuz. Bu nedenle Layan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor." ifadelerini kullandı.

Madrid yönetimi, Avrupa Birliği içinde Gazze'de ateşkes çağrılarının en güçlü savunucularından biri olurken, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin uluslararası platformlarda da aktif bir tutum sergiliyor.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan Sanchez'in duvar resmi ise Filistin'e verdiği siyasi destekle öne çıkan İspanya'ya yönelik anlamlı bir teşekkür olarak değerlendirildi.

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkür etti.

Sanchez'in yaptığı paylaşımı Liyan Al Quaqa ve Obay Kareem'in hesaplarıyla ortak paylaşması da büyük beğeni topladı.

Gazze Şeridi, AA

Gazzeli çocukların harabelerin arasında çizdiği portre ile Sanchez'in buna verdiği video yanıtı, Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.

LİYAN: İLK KEZ BİR BAŞBAKANIN GAZZE'DEN BİR ÇOCUĞA YANIT VERDİĞİNİ GÖRÜYORUM

Sanchez'in kendisine yanıt vermesinden duyduğu şaşkınlık ve mutluluğu dile getiren Liyan, "İspanya'ya merhaba. Ben Gazze'den Liyan. Bugün bize İspanya Başbakanı'ndan bir mesaj geldi. İspanya Başbakanı'nı ve İspanyol halkını çok seviyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in kendisine ve arkadaşlarına teşekkür etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Liyan, "Açıkçası ilk kez bir Başbakan'ın Gazze'den birine yanıt verdiğini görüyorum. Bir Başbakan'ın Gazze'den bir çocuğa video ile yanıt vermesi beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kendisine video mesaj gönderen Sanchez'e teşekkür eden Liyan, "İspanya Başbakanı'nı çok seviyoruz. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz." diyerek mutluluğunu dile getirdi.