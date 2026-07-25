Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi
Batı ülkeleri büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede zorlanıyor. İspanya ve Fransa'da alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle yaklaşık 200 bin kişi için tahliye kararı alınırken, Fransa'da askerler yangınla mücadeleye dahil edildi, Avrupa ülkelerinden hava desteği istendi. Kanada'da ise aktif yangınların sayısı yüzlerle ifade edilirken, 5 bin 300'den fazla itfaiyeci ile yaklaşık 300 hava aracının seferber edilmesi kararlaştırıldı.
Batı ülkeleri, yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle büyüyen orman yangınları karşısında alarm durumuna geçti. İspanya, Fransa ve Kanada'da geniş ormanlık alanlar alevlere teslim olurken, yangınların yerleşim bölgelerine yaklaşması peş peşe tahliye kararlarını beraberinde getirdi.
İspanya'da Madrid ve Avila'da yaklaşık 25 bin hektar yanarken 63 binden fazla kişi yangınlardan etkilendi. Fransa'da Bordeaux'ya doğru ilerleyen dev yangın nedeniyle tahliyelerin kapsamı genişletildi ve askerler sahaya indirildi. Kanada'da ise yıldırımların tetiklediği yeni yangınlar ülkenin batısına yayılırken, Ontario'da onlarca yangın halen kontrol altına alınamadı.
Yangınların büyüklüğü karşısında ulusal imkanların takviye edilmesi yetmedi; Fransa ve İspanya, diğer Avrupa ülkelerinden gönderilen uçak ve helikopterlerin desteğine başvururken Kanada da Meksika'dan gelecek itfaiyecilerle mücadelesini güçlendirmeye hazırlanıyor.
İSPANYA'DA ALEVLER DURMUYOR: 63 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ
İspanyol El Pais gazetesinin aktardığı verilere göre, Madrid Özerk Bölgesi ile Avila ilindeki yangınlarda yaklaşık 25 bin hektarlık alan yandı.
İspanya İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, yanan alanların 13 bin ila 15 bin hektarı Avila'da bulunuyor. Madrid'de ise alevlerin etkilediği alan 9 bin 940 hektara ulaştı.