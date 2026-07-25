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Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Batı ülkeleri büyüyen orman yangınlarıyla mücadelede zorlanıyor. İspanya ve Fransa'da alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle yaklaşık 200 bin kişi için tahliye kararı alınırken, Fransa'da askerler yangınla mücadeleye dahil edildi, Avrupa ülkelerinden hava desteği istendi. Kanada'da ise aktif yangınların sayısı yüzlerle ifade edilirken, 5 bin 300'den fazla itfaiyeci ile yaklaşık 300 hava aracının seferber edilmesi kararlaştırıldı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 1

Batı ülkeleri, yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın etkisiyle büyüyen orman yangınları karşısında alarm durumuna geçti. İspanya, Fransa ve Kanada'da geniş ormanlık alanlar alevlere teslim olurken, yangınların yerleşim bölgelerine yaklaşması peş peşe tahliye kararlarını beraberinde getirdi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 2

İspanya'da Madrid ve Avila'da yaklaşık 25 bin hektar yanarken 63 binden fazla kişi yangınlardan etkilendi. Fransa'da Bordeaux'ya doğru ilerleyen dev yangın nedeniyle tahliyelerin kapsamı genişletildi ve askerler sahaya indirildi. Kanada'da ise yıldırımların tetiklediği yeni yangınlar ülkenin batısına yayılırken, Ontario'da onlarca yangın halen kontrol altına alınamadı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 3

Yangınların büyüklüğü karşısında ulusal imkanların takviye edilmesi yetmedi; Fransa ve İspanya, diğer Avrupa ülkelerinden gönderilen uçak ve helikopterlerin desteğine başvururken Kanada da Meksika'dan gelecek itfaiyecilerle mücadelesini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 4

İSPANYA'DA ALEVLER DURMUYOR: 63 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

İspanyol El Pais gazetesinin aktardığı verilere göre, Madrid Özerk Bölgesi ile Avila ilindeki yangınlarda yaklaşık 25 bin hektarlık alan yandı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 5

İspanya İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, yanan alanların 13 bin ila 15 bin hektarı Avila'da bulunuyor. Madrid'de ise alevlerin etkilediği alan 9 bin 940 hektara ulaştı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 6

İki bölgedeki yangınlardan 63 binden fazla kişi etkilendi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 7

Madrid'de 30 binden fazla kişi tahliye edilirken, 20 binden fazla kişiye evlerinden çıkmamaları talimatı verildi. Avila'da 5 bin 150 kişi tahliye edildi, 8 bin 635 kişi ise evlerinde kalmak zorunda kaldı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 8

SANCHEZ'DEN İTİRAF GİBİ UYARI: DURUM HALA KARMAŞIK

Yangın bölgelerini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de tehlikenin henüz sona ermediğini ortaya koydu.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 9

Sanchez, "Sıcaklıklar düşmüş olsa da rüzgarın nasıl seyredeceğini bilmiyoruz." diyerek yangınlarla mücadelede durumun hala karmaşık olduğunu söyledi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 10

İspanya'da yılbaşından bu yana yanan alanın büyüklüğü de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 11

Sanchez'in açıkladığı verilere göre, yılbaşından bu yana yaklaşık 130 bin hektarlık alan yandı. Son 10 yılda ülkede bir yıl boyunca yanan alan ortalama 100 bin hektar seviyesindeydi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 12

Cumartesi günü hava koşullarının nispeten iyileşmesi ise itfaiye ekiplerine geçici bir avantaj sağladı. Sanchez, daha elverişli koşulların yangınların kontrol altına alınması için "bir fırsat penceresi" oluşturduğunu söyledi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 13

Madrid bölgesel yönetimi de rüzgarın ve sıcaklıkların düşmesiyle alevlerin şiddetinin azaldığını bildirdi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 14

ALEVLERE NASA DA DAYANAMADI: ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar kritik tesisleri de tehdit etti.

Alevlerin ilerlemesi nedeniyle Madrid'deki NASA Derin Uzay İletişim Kompleksi'nde çalışan yaklaşık 100 kişi cuma günü tahliye edildi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 15

El Pais'in aktardığı verilere göre, İspanya'da son iki haftada yanan alan miktarı yangınların hızla yayılması ve belirli bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle keskin şekilde arttı.

Temmuz ayının son iki haftası, ülkede 1983'ten bu yana büyük orman yangınları bakımından en kötü dördüncü dönem olarak kayıtlara geçti.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 16

İSPANYA DIŞ DESTEKLE ALEVLERİ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

Yangınların büyümesi üzerine diğer Avrupa ülkeleri İspanya'nın yardımına koştu.

İtalya iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya gönderirken, Yunanistan'dan iki uçağın daha bölgeye ulaşması planlandı. Hollanda ve Portekiz'den gönderilen hava araçları da İspanya'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 17

Böylece Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri, hızla yayılan yangınları kontrol altına alma mücadelesinde diğer ülkelerden gelen hava desteğini de devreye sokmak zorunda kaldı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 18

FRANSA'DA KABUS BORDEAUX'YA DAYANDI

İspanya alevlerle boğuşurken Fransa'nın güneybatısındaki tablo da ağırlaştı.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Gironde bölgesindeki dev orman yangını yön değiştirerek şaraplarıyla dünyaca ünlü Bordeaux'ya doğru ilerlemeye başladı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 19

Yetkililer bunun üzerine cumartesi günü Bordeaux'nun bazı banliyöleri için tahliye kararı aldı.

Gironde Valiliği, Bordeaux'nun batısındaki üç banliyönün bazı bölümlerinin tahliye edilmesini emretti. Bordeaux Havalimanı'nın bulunduğu bölge de tahliye kapsamına alındı.

Kentin daha batısındaki bazı kasaba ve köylere de tahliye emri verildi.

Gironde ve Landes bölgelerindeki iki büyük yangın nedeniyle daha önce 141 bin kişiye bulundukları yerleri terk etmeleri talimatı verilmişti.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 20

FRANSA'DA ASKERLER DE SAHAYA İNDİ

Yangının büyüklüğü Fransa'yı mücadele kapasitesini genişletmeye zorladı.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yaşanan yangınları "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi.

Lecornu'ya göre Gironde'daki yangın o kadar güçlendi ki kendi rüzgarını oluşturmaya başladı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 21

Fransa Başbakanı, "Önceliğimiz açık: İnsan hayatını korumak." açıklamasında bulunurken tahliye kararlarına vakit kaybetmeden uyulması çağrısı yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı noktalarda mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yüzlerce asker de çalışmalara dahil edildi.

Yoğun dumanın oluşturduğu sağlık tehdidine karşı Gironde bölgesine 1,5 milyon maske gönderildi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 22

FRANSA VE İSPANYA'DA YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE

Yangınların ulaştığı boyut, iki Avrupa ülkesindeki tahliye rakamlarına da yansıdı.

Fransa'nın güneybatısı ve İspanya'nın orta kesimlerindeki dev yangınlar nedeniyle toplamda yaklaşık 200 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Madrid'in batısında yaklaşık 60 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Fransa'nın Gironde ve Landes bölgelerinde 141 bin kişiye tahliye talimatı verildi.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 23

Alevlerin yayılma hızı iki ülkedeki ekiplerin müdahalesini de zorlaştırdı.

İspanya'daki itfaiyeciler, yangınların bazı noktalarda doğrudan müdahale edilemeyecek kadar hızlı ve şiddetli yayıldığını bildirdi.

Fransa'da ise Atlantik kıyısındaki turistik yerleşimlere ulaşan alevlerden kaçan bazı kişiler teknelerle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 24

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI, POLİS KAPI KAPI DOLAŞTI

Fransa'daki yangınlarda onlarca itfaiyeci yaralandı. Buna rağmen Fransa ve İspanya'da can kaybı bildirilmedi.

Yoğun duman bulutlarının gökyüzünü kararttığı bölgelerde halk araçlarıyla kaçarken polis ekipleri de evleri tek tek dolaşarak vatandaşlara bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Batı alevlere teslim! Fransa, İspanya ve Kanada yangınlarla mücadelede zorlanıyor: Peş peşe tahliye emirleri verildi 25

Tahliye bölgelerindeki kişilerin cep telefonlarına özel uyarılar gönderilerek nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin talimatlar verildi.

Gironde Valisi Sophie Brocas, "Herkesin hızla güvenli bölgelere ulaştırılmasını istiyoruz. Birlikte ve hızlı hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.