İSPANYA DIŞ DESTEKLE ALEVLERİ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR Yangınların büyümesi üzerine diğer Avrupa ülkeleri İspanya'nın yardımına koştu. İtalya iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya gönderirken, Yunanistan'dan iki uçağın daha bölgeye ulaşması planlandı. Hollanda ve Portekiz'den gönderilen hava araçları da İspanya'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Böylece Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri, hızla yayılan yangınları kontrol altına alma mücadelesinde diğer ülkelerden gelen hava desteğini de devreye sokmak zorunda kaldı.

FRANSA'DA KABUS BORDEAUX'YA DAYANDI İspanya alevlerle boğuşurken Fransa'nın güneybatısındaki tablo da ağırlaştı. Associated Press'in (AP) haberine göre, Gironde bölgesindeki dev orman yangını yön değiştirerek şaraplarıyla dünyaca ünlü Bordeaux'ya doğru ilerlemeye başladı.

Yetkililer bunun üzerine cumartesi günü Bordeaux'nun bazı banliyöleri için tahliye kararı aldı. Gironde Valiliği, Bordeaux'nun batısındaki üç banliyönün bazı bölümlerinin tahliye edilmesini emretti. Bordeaux Havalimanı'nın bulunduğu bölge de tahliye kapsamına alındı. Kentin daha batısındaki bazı kasaba ve köylere de tahliye emri verildi. Gironde ve Landes bölgelerindeki iki büyük yangın nedeniyle daha önce 141 bin kişiye bulundukları yerleri terk etmeleri talimatı verilmişti.