Göçmenlerin önemli bir bölümü Fas ile Ceuta arasındaki kara sınırından geçmeye çalışırken, binlerce kişi denizi kullanmayı tercih etti.

Ceuta'ya ulaşmayı başaranlar arasında geçiş sırasında tüm eşyalarını ve paralarını kaybedenler de vardı.

Karşılaştığı en büyük sorunun en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamak olduğunu söyleyen Ayoub, "Bir parça ekmek bile bulamadım. Bu yüzden ülkeme dönmeye karar verdim. Eve dönmek, bir parça ekmek yemek ve Allah'a şükretmek daha iyi." ifadelerini kullandı.

Ayoub, Ceuta'da yaşadıklarının hem kendisi hem de düzensiz yollarla Avrupa'ya ulaşmayı düşünen diğer insanlar için bir ders olduğunu söyledi.

Kentteki şartların hayal ettiğinden çok daha zor olduğunu belirten Ayoub, birçok kişinin yatacak yer dahi bulamadığını ve geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldığını anlattı.