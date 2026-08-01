İspanya'da 60 bin göçmenle başlayan kriz Avrupa'yı sarstı: 57 kişi öldü, Schengen tartışması kıtayı alarma geçirdi
Fas'tan İspanya yönetimindeki Ceuta'ya birkaç gün içinde yaklaşık 60 bin kişinin geçmesi Avrupa'nın son yıllardaki en büyük göç krizlerinden birine dönüştü. Son verilere göre 48 binden fazla kişi Fas'a geri dönerken, sınırın İspanya tarafında bulunan cansız bedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. Fransa sınır kontrollerini artırdı, İtalya İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı bir aylığına askıya aldı. Avrupa'da olağanüstü toplantı kararı alınırken, sınırı geçmeyi başaran Faslıların anlattıkları krizin insani boyutunu gözler önüne serdi: "Bir parça ekmek bile bulamadım. Eve dönmek daha iyi."
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, son yılların en büyük düzensiz göç hareketlerinden birinin merkezine dönüştü. Fas'tan birkaç gün içerisinde yaklaşık 60 bin kişinin bölgeye geçmesi yalnızca İspanya'yı değil, Avrupa Birliği ülkelerini de alarma geçirdi.
On binlerce kişinin çok kısa sürede sınırı aşmasıyla Ceuta'da barınma, gıda ve temel hizmetlerde ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Göçmen kabul merkezlerinin kapasitesi aşılırken, binlerce kişi parklar, kaldırımlar, sahiller ve sokaklarda geceyi geçirmek zorunda kaldı.
İspanyol polisi ve askerleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Madrid yönetimi Ceuta'ya ilave asker ve polislerin yanı sıra insansız hava araçları, dalgıçlar ve tekneler gönderdi.
Ancak Avrupa'ya ulaşma hayaliyle başlayan yolculuk, binlerce Faslı için yalnızca birkaç saat veya bir gecenin ardından geri dönüşle sonuçlandı.
60 BİN KİŞİ SINIRI GEÇTİ, ON BİNLERCESİ GERİ DÖNDÜ
Ceuta Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesus Vivas'ın verdiği bilgilere göre Fas'tan bölgeye yaklaşık 60 bin kişi geçti.
Farklı saatlerde açıklanan rakamlar, geri dönüşlerin çok hızlı gerçekleştiğini ortaya koydu. AP, sınırı perşembe ile cuma sabahı arasında geçen 60 bin kişiden yaklaşık 45 bininin birkaç saat içerisinde Fas'a döndüğünü bildirdi.
Daha sonra açıklanan İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise cuma günü TSİ 19.00 itibarıyla Fas'a dönenlerin sayısı 48 bin 300'e ulaştı.
Bu rakam, Ceuta'ya geçenlerin büyük bölümünün kısa süre içerisinde geri döndüğünü gösterdi.
AFP muhabirleri de cumayı cumartesiye bağlayan gece Ceuta'nın sahillerinde ve sokaklarında dolaşan genç grupları görüntüledi. Onlarca erkek geceyi kumların üzerinde uyuyarak geçirdi.
Bazı gençlerin daha sonra İspanyol güvenlik görevlilerine "adios", yani "hoşça kal" diyerek Fas'a geri döndüğü görüldü.