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İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son günlerde yaşanan kitlesel göçmen geçişlerinin ardından sınır güvenliğini artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Fas sınırındaki Tarajal bölgesine düzensiz geçişleri engellemek amacıyla 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri kuruldu.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 1

İspanya hükümetinin kararı doğrultusunda sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların ardından bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basınına göre yeni sistemin özellikle deniz üzerinden gerçekleştirilen düzensiz geçiş girişimlerini büyük ölçüde engellemesi hedefleniyor.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 2

DENİZİN ÜSTÜNDE 70 SANTİM, ALTINDA 1 METRE

Yeni güvenlik sisteminin yalnızca su yüzeyinde kalan bir bariyer olmadığı belirtildi.

İspanyol yetkililerin verdiği bilgilere göre şişirilebilir bariyer, deniz tabanına sabitlenen şamandıralarla destekleniyor. Sistemin su yüzeyindeki yüksekliği bölgeye göre 30 ila 70 santimetre arasında değişiyor.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 3

Bariyer aynı zamanda suyun yaklaşık bir metre altına kadar uzanıyor. Böylece düzensiz göçmenlerin bariyerin altından yüzerek geçmesinin de zorlaştırılması amaçlanıyor.

Bariyerler arasında İspanya Sivil Muhafızlarına ait teknelerin devriye faaliyetlerini sürdürebilmesi için özel bir geçiş koridoru da bırakıldı.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 4

500 METRELİK BARİYERİN ARKASINDAKİ BÜYÜK KRİZ

Madrid yönetiminin yeni önlemi, Ceuta sınırında yaşanan benzeri görülmemiş göç hareketinin ardından geldi.

İspanyol makamlarının Reuters'a aktardığı bilgilere göre perşembe gününden itibaren yaklaşık 50 bin kişi kara ve deniz yoluyla Fas'tan Ceuta'ya geçti.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 5

Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki az sayıdaki kara sınırlarından biri olan bölgede yaşanan kitlesel hareketlilik, İspanyol güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İspanya, Ceuta'ya geçenlerin 48 binden fazlasının 48 saat içerisinde Fas'a geri döndüğünü açıkladı.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 6

SINIRDA FACİA: 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kitlesel geçişler sırasında büyük bir facia da yaşandı.

İspanyol yetkililere göre sınırın İspanya tarafında en az 67 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçmenlerden bazılarının Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğulduğu, bazılarının ise sınır çitleri ve mendirek çevresinde yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekonomik sıkıntıların binlerce kişiyi göçe yönelttiği belirtilirken sosyal medyada yayılan söylentilerin de kitlesel hareketliliği hızlandırdığı değerlendiriliyor.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 7

SINIRDA ASKER VE POLİS DEVRİYESİ

İspanya, göçmen akınının ardından yalnızca denizde değil, karada da güvenlik önlemlerini artırdı.

Reuters'ın bölgeden servis ettiği görüntülerde İspanyol askerleri ve polislerinin Tarajal sahilinde devriye gezdiği görüldü.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 8

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, güvenlik güçlerinin yaklaşık 24 saat içerisinde bölgede büyük ölçüde kontrolü yeniden sağladığını açıkladı.

Gece saatlerindeki geçişlerin neredeyse sıfıra indiğini belirten Grande-Marlaska, buna rağmen krizin resmen sona ermediğini vurguladı. Takviye polis ve askerlerin ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağı bildirildi.

İspanya Sivil Muhafızları Birleşik Derneği ise Ceuta'ya en az 200 ilave güvenlik görevlisinin gönderilmesini talep etti.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 9

"BARİYERİ YÜZEREK AŞABİLİRLER" UYARISI

500 metrelik bariyerin kurulmasıyla denizden geçişlerin önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. Ancak İspanyol güvenlik güçlerini temsil eden sendikadan yeni sistemle ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sivil Muhafızları Birleşik Derneği, bazı kişilerin bariyerin etrafından yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalışabileceğini belirterek mevcut sistemin ilave güvenlik önlemleriyle desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 10

CEUTA'YA GİRENLERE "İSPANYA'YA GEÇİŞ YOK"

Madrid yönetimi, Ceuta'ya düzensiz yollarla giren göçmenlerin İspanya ana karasına veya diğer Schengen ülkelerine geçemeyeceğini de açıkladı.

Ceuta'dan deniz veya hava yoluyla ayrılmak isteyen kişiler polis tarafından kimlik kontrolünden geçiriliyor. Böylece Fas sınırındaki ilk kontrol noktasının ardından ikinci bir güvenlik hattı oluşturuluyor.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 11

CEUTA'DAKİ KRİZ AVRUPA'YI AYAĞA KALDIRDI

Ceuta'daki gelişmeler kısa sürede İspanya'nın sınırlarını aşarak Avrupa Birliği'nin gündemine taşındı.

AB üyesi 22 ülke, Birliğin dış sınırlarının korunması için koordineli hareket edilmesini ve yeni önlemler alınmasını talep etti.

AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda da üye ülkelerin içişleri bakanlarını Ceuta'daki göç krizini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 12

İtalya'nın İspanya ile Schengen kapsamındaki pasaportsuz seyahat düzenlemelerini bir ay süreyle askıya alma kararı ise Avrupa'daki gerilimi daha da artırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya'nın kararına tepki göstererek bunu "bencil, kutuplaştırıcı ve hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu 13

Ceuta sınırındaki geçişlerin büyük ölçüde durduğu açıklansa da Madrid yönetimi, hem 500 metrelik yüzer bariyer hem de bölgeye konuşlandırılan takviye güvenlik güçleriyle sınırdaki önlemleri sürdürmeye hazırlanıyor.

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