İspanya'dan göçmen akını sonrası dikkat çeken hamle: Ceuta sınırında denize 500 metre uzunluğunda yüzer bariyer kuruldu
İspanya, Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da son günlerde yaşanan kitlesel göçmen geçişlerinin ardından sınır güvenliğini artırmak için dikkat çeken bir adım attı. Fas sınırındaki Tarajal bölgesine düzensiz geçişleri engellemek amacıyla 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri kuruldu.
İspanya hükümetinin kararı doğrultusunda sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların ardından bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basınına göre yeni sistemin özellikle deniz üzerinden gerçekleştirilen düzensiz geçiş girişimlerini büyük ölçüde engellemesi hedefleniyor.
DENİZİN ÜSTÜNDE 70 SANTİM, ALTINDA 1 METRE
Yeni güvenlik sisteminin yalnızca su yüzeyinde kalan bir bariyer olmadığı belirtildi.
İspanyol yetkililerin verdiği bilgilere göre şişirilebilir bariyer, deniz tabanına sabitlenen şamandıralarla destekleniyor. Sistemin su yüzeyindeki yüksekliği bölgeye göre 30 ila 70 santimetre arasında değişiyor.
Bariyer aynı zamanda suyun yaklaşık bir metre altına kadar uzanıyor. Böylece düzensiz göçmenlerin bariyerin altından yüzerek geçmesinin de zorlaştırılması amaçlanıyor.
Bariyerler arasında İspanya Sivil Muhafızlarına ait teknelerin devriye faaliyetlerini sürdürebilmesi için özel bir geçiş koridoru da bırakıldı.
500 METRELİK BARİYERİN ARKASINDAKİ BÜYÜK KRİZ
Madrid yönetiminin yeni önlemi, Ceuta sınırında yaşanan benzeri görülmemiş göç hareketinin ardından geldi.
İspanyol makamlarının Reuters'a aktardığı bilgilere göre perşembe gününden itibaren yaklaşık 50 bin kişi kara ve deniz yoluyla Fas'tan Ceuta'ya geçti.
Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki az sayıdaki kara sınırlarından biri olan bölgede yaşanan kitlesel hareketlilik, İspanyol güvenlik güçlerini alarma geçirdi.
İspanya, Ceuta'ya geçenlerin 48 binden fazlasının 48 saat içerisinde Fas'a geri döndüğünü açıkladı.