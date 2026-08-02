SINIRDA FACİA: 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kitlesel geçişler sırasında büyük bir facia da yaşandı. İspanyol yetkililere göre sınırın İspanya tarafında en az 67 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçmenlerden bazılarının Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken denizde boğulduğu, bazılarının ise sınır çitleri ve mendirek çevresinde yaşanan izdihamda ezilerek hayatını kaybettiği bildirildi. Ekonomik sıkıntıların binlerce kişiyi göçe yönelttiği belirtilirken sosyal medyada yayılan söylentilerin de kitlesel hareketliliği hızlandırdığı değerlendiriliyor.

SINIRDA ASKER VE POLİS DEVRİYESİ İspanya, göçmen akınının ardından yalnızca denizde değil, karada da güvenlik önlemlerini artırdı. Reuters'ın bölgeden servis ettiği görüntülerde İspanyol askerleri ve polislerinin Tarajal sahilinde devriye gezdiği görüldü.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, güvenlik güçlerinin yaklaşık 24 saat içerisinde bölgede büyük ölçüde kontrolü yeniden sağladığını açıkladı. Gece saatlerindeki geçişlerin neredeyse sıfıra indiğini belirten Grande-Marlaska, buna rağmen krizin resmen sona ermediğini vurguladı. Takviye polis ve askerlerin ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalacağı bildirildi. İspanya Sivil Muhafızları Birleşik Derneği ise Ceuta'ya en az 200 ilave güvenlik görevlisinin gönderilmesini talep etti.

"BARİYERİ YÜZEREK AŞABİLİRLER" UYARISI 500 metrelik bariyerin kurulmasıyla denizden geçişlerin önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. Ancak İspanyol güvenlik güçlerini temsil eden sendikadan yeni sistemle ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Sivil Muhafızları Birleşik Derneği, bazı kişilerin bariyerin etrafından yüzerek Ceuta'ya ulaşmaya çalışabileceğini belirterek mevcut sistemin ilave güvenlik önlemleriyle desteklenmesi gerektiğini bildirdi.