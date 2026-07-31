İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu
İspanya'nın yüzyıllardır yönettiği, Fas'ın kuzey kıyısında yer alan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Ceuta Yarımadası'na binlerce göçmenin sınır çitini aşarak ya da yüzerek ulaşması, İspanyol ordusunun harekete geçirilmesine ve ülke içinde siyasi gerilimin artmasına neden oldu.
İspanya ile Fas arasındaki Ceuta sınır hattında yaşanan olağanüstü hareketlilik dünya gündemine oturdu. Binlerce göçmenin aynı anda sınır çitlerini aşması ve deniz yoluyla İspanya topraklarına ulaşmaya çalışması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Ceuta'da neler oluyor ve bu ani hareketliliğin arkasında ne var?
SON GÜNLERDE 1.500 KİŞİ CEUTA'YA GİRDİ
Ceuta Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesús Vivas'ın verdiği bilgiye göre, son günlerde yaklaşık 1.500 göçmen Ceuta'ya giriş yaptı.
İspanya hükümeti sözcüsü ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşmaya çalışırken en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İSPANYA ORDUSU SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN DEVREYE GİRDİ
Göçmen sayısının hızla artması ve bunun doğurabileceği siyasi ile güvenlik riskleri nedeniyle İspanya hükümeti Perşembe akşamı ordunun görevlendirildiğini açıkladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'daki polis güçlerine destek vermek amacıyla askeri birliklerin gönderildiği, sınır güvenliğinin güçlendirileceği, hava ve deniz desteğinin artırılacağı ve kıyılarda devriye görevi yapmak üzere dalgıç ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Avrupa Birliği de sınır güvenliğini yeniden sağlamak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex aracılığıyla İspanya'ya destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.
Ceuta Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesús Vivas, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla insani ve toplumsal bir acil durumla karşı karşıyayız." dedi.