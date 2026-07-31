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İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya'nın yüzyıllardır yönettiği, Fas'ın kuzey kıyısında yer alan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Ceuta Yarımadası'na binlerce göçmenin sınır çitini aşarak ya da yüzerek ulaşması, İspanyol ordusunun harekete geçirilmesine ve ülke içinde siyasi gerilimin artmasına neden oldu.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 1

İspanya ile Fas arasındaki Ceuta sınır hattında yaşanan olağanüstü hareketlilik dünya gündemine oturdu. Binlerce göçmenin aynı anda sınır çitlerini aşması ve deniz yoluyla İspanya topraklarına ulaşmaya çalışması dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, Ceuta'da neler oluyor ve bu ani hareketliliğin arkasında ne var?

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 2

SON GÜNLERDE 1.500 KİŞİ CEUTA'YA GİRDİ

Ceuta Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesús Vivas'ın verdiği bilgiye göre, son günlerde yaklaşık 1.500 göçmen Ceuta'ya giriş yaptı.

İspanya hükümeti sözcüsü ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşmaya çalışırken en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 3

İSPANYA ORDUSU SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Göçmen sayısının hızla artması ve bunun doğurabileceği siyasi ile güvenlik riskleri nedeniyle İspanya hükümeti Perşembe akşamı ordunun görevlendirildiğini açıkladı.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 4

Hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'daki polis güçlerine destek vermek amacıyla askeri birliklerin gönderildiği, sınır güvenliğinin güçlendirileceği, hava ve deniz desteğinin artırılacağı ve kıyılarda devriye görevi yapmak üzere dalgıç ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 5

Avrupa Birliği de sınır güvenliğini yeniden sağlamak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex aracılığıyla İspanya'ya destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Ceuta Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jesús Vivas, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla insani ve toplumsal bir acil durumla karşı karşıyayız." dedi.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 6

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZ"

Ceuta yönetimi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada yaşananların daha önce benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, bunun kurumların kriz yönetme kapasitesini zorladığını ve kent halkı arasında ciddi endişe yarattığını ifade etti.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 7

Yerel yönetim yetkililerinden Fernando Rodríguez Contreras ise Ceuta'ya geçen kişi sayısının on binlerle ifade edilebileceğini söyledi ancak bu rakamın henüz doğrulanamadığını belirtti.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 8

CEUTA VE MELILLA YILLARDIR GÖÇ KRİZİNİN MERKEZİNDE

Ceuta ile yine İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika kenti Melilla, uzun yıllardır Fas ile İspanya arasında göç konusunda anlaşmazlıkların merkezinde yer alıyor.

Bu iki bölge, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor ve Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda göçmeni kendisine çekiyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 9

2021 yılında yaşanan büyük göç krizinde yalnızca iki gün içinde 10 binden fazla kişi sınırı geçmişti.

2022 yılında ise Melilla'da toplu sınır geçişi girişimi sırasında yaşanan izdihamda en az 23 göçmen yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de denizde hayatını kaybetmişti.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 10

KRİZİN NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

Perşembe akşamı itibarıyla göçmenlerin neden bir anda Ceuta sınırında toplandığı henüz netlik kazanmadı.

Analistler, değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtirken, Fas'ın İspanya'nın son dönemde Cezayir ile ilişkilerini geliştirme çabalarından rahatsız olmuş olabileceğini ifade etti.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 11

Sağ görüşlü muhalefet ise hükümetin ülkede bulunan düzensiz göçmenlere yasal statü tanımayı amaçlayan yeni planının bu geçişleri teşvik ettiğini savundu.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 12

PEDRO SANCHEZ ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI ARTIYOR

Ceuta sınırı uzun süredir Başbakan Pedro Sanchez açısından iç siyasetin en tartışmalı konularından biri olarak görülüyor.

Bir yandan göç karşıtı ve muhafazakâr muhalefet Sanchez'i sınır güvenliğini yeterince sağlayamamakla suçlarken, diğer yandan göçmen hakları savunucuları hükümeti sert göç politikaları uygulamakla eleştiriyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 13

Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), daha temkinli bir açıklama yapmasına rağmen Sanchez hükümetine ulusal acil durum ilan etme çağrısında bulundu.

Parti lideri Alberto Núñez Feijóo, "Ceuta'daki durum çaresiz bir noktaya geldi. Hükümet sorumluluklarından kaçamaz." dedi.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 14

İSPANYA, FAS'I DOĞRUDAN SUÇLAMADI

Fas ile iyi ilişkilerini korumak isteyen İspanya hükümeti, göç akınını engelleme konusunda Rabat yönetimiyle iş birliğini sürdürmek amacıyla Fas'a yönelik eleştirilerini sınırlı tuttu.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 15

Hükümet, Fas'ın daha fazla kişinin İspanyol topraklarına geçmesini engellemek için çaba gösterdiğini belirtti.

Ayrıca sınır bölgesine ek kaynak gönderildiği, yoğunluk nedeniyle polis ve acil yardım ekiplerinin önceliği yaralılara müdahaleye verdiği açıklandı.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 16

BARINMA MERKEZLERİ DOLDU TAŞTI

Ceuta Başkanı Juan Jesús Vivas, göçmen kabul merkezleri ile refakatsiz çocuklara yönelik tesislerin tamamen dolduğunu söyledi.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 17

İspanya İçişleri Bakanlığı ise insan kaçakçılığı şebekelerinin, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin son kararını fırsata çevirdiğini belirtti.

Söz konusu karar, İspanyol topraklarına ulaşmaya çalışırken denizde yakalanan göçmenlerin hızlı şekilde geri gönderilmesini engelliyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 18

SANCHEZ: HÜKÜMET TÜM İMKÂNLARIYLA SAHADA

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya hükümeti Ceuta'daki duruma derhal müdahale etmek konusunda tamamen kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İspanyol televizyonları ise binlerce göçmenin İspanyol güvenlik güçlerinin önünden geçerek bölgeye giriş yaptığı görüntüleri canlı yayınladı.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 19

AŞIRI SAĞDAN 'İŞGAL' SUÇLAMASI

Aşırı sağcı Vox Partisi lideri Santiago Abascal, yaşananları "işgal" olarak nitelendirdi.

Abascal, herhangi bir kanıt sunmadan hükümeti göçmenleri bilinçli şekilde ülkeye almakla suçladı ve gelenlerin suçlu ve sol partilere oy verecek kişiler olduğunu öne sürdü.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 20

İSPANYA'NIN AÇIK GÖÇ POLİTİKASI

ABD ve göç konusunda daha sert politikalar izleyen bazı Avrupa ülkelerinin aksine, İspanya'nın sol hükümeti uzun süredir ülkeyi göçmenlere açık bir toplum olarak tanıtıyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 21

Özellikle İspanyolca konuşan, aynı dini paylaşan ve kültürel olarak İspanya'ya daha yakın görülen Latin Amerikalı göçmenler olumlu karşılanıyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 22

Ancak bazı insan hakları savunucuları, aynı yaklaşımın Afrikalı göçmenlere gösterilmediğini ve İspanya ile Fas arasındaki tarihsel ilişkilerin bu konuda önemli rol oynadığını savunuyor.

Fas kökenliler, İspanya'daki en büyük yasal göçmen grubunu oluşturuyor.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 23

BAZILARI ÖLÜMÜN EŞİĞİNDE, BAZILARI SEVİNÇ GÖSTERİSİ YAPTI

Ceuta'dan gelen haberlerde denizi geçmeyi başaran göçmenlerin bir bölümünün yolculuk nedeniyle bitkin düştüğü ve ölümün eşiğinde olduğu aktarılırken, bazılarının ise büyük sevinç yaşadığı bildirildi.

Bazı göçmenlerin "Yaşasın İspanya!" diye bağırdığı, terliklerini havaya fırlattığı ve İspanyol topraklarını öpmek için diz çöktüğü görüldü.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 24

Bununla birlikte, çoğunluğu genç erkeklerden oluşan binlerce kişinin neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan İspanyol topraklarına girmesi, yalnızca İspanya'da değil Avrupa genelinde de büyük yankı uyandırdı.

İspanya-Fas sınır hattında neler oluyor? Görüntüler gündem oldu 25

Avrupa Birliği İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğin dış sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadelemizin temel unsurlarından biridir. Ceuta'daki gelişmeleri ilgili makamlarla yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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