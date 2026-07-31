"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KRİZ" Ceuta yönetimi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada yaşananların daha önce benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, bunun kurumların kriz yönetme kapasitesini zorladığını ve kent halkı arasında ciddi endişe yarattığını ifade etti.

Yerel yönetim yetkililerinden Fernando Rodríguez Contreras ise Ceuta'ya geçen kişi sayısının on binlerle ifade edilebileceğini söyledi ancak bu rakamın henüz doğrulanamadığını belirtti.

CEUTA VE MELILLA YILLARDIR GÖÇ KRİZİNİN MERKEZİNDE Ceuta ile yine İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika kenti Melilla, uzun yıllardır Fas ile İspanya arasında göç konusunda anlaşmazlıkların merkezinde yer alıyor. Bu iki bölge, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor ve Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda göçmeni kendisine çekiyor.

2021 yılında yaşanan büyük göç krizinde yalnızca iki gün içinde 10 binden fazla kişi sınırı geçmişti. 2022 yılında ise Melilla'da toplu sınır geçişi girişimi sırasında yaşanan izdihamda en az 23 göçmen yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de denizde hayatını kaybetmişti.