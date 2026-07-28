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Aylardır Beyaz Saray'dan randevu alamadığı öne sürülen Netanyahu, Trump'la görüşmede Türkiye'ye F-35 satışını da gündeme taşıyacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aylardır Beyaz Saray'dan randevu alamadığı öne sürülen Netanyahu, Trump'la görüşmede Türkiye'ye F-35 satışını da gündeme taşıyacak

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde Washington'a gidiyor. Hem The Jerusalem Post hem de CNN International, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilmek için haftalardır yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu, ancak Beyaz Saray'ın bu görüşmeye uzun süre mesafeli yaklaştığını aktardı. Randevuyu koparan katilin dosyasında ise Türkiye'ye F-35 satışı var.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni, Netanyahu ile Trump'ın yüz yüze görüşebilmesi için beklenmedik bir fırsat yarattı. Böylece aylardır Beyaz Saray'ın ertelediği görüşme, cenaze programı dolayısıyla gerçekleştirilecek.

Ancak bu kez masadaki başlıklar yalnızca İran değil. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı, Suudi Arabistan'ın nükleer programı, Gazze ve Lübnan'daki soykırımları ile Washington-Tel Aviv hattında son aylarda büyüyen görüş ayrılıkları da kritik zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

The Jerusalem Post ekran görüntüsüThe Jerusalem Post ekran görüntüsü

CNN: NETANYAHU HAFTALARDIR BEYAZ SARAY'DAN RANDEVU ALMAYA ÇALIŞIYORDU

CNN International'ın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre katil Netanyahu, İran savaşındaki son gelişmeleri değerlendirmek, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek ve Trump'ı Tahran konusunda diplomatik taviz vermemesi için ikna etmek amacıyla haftalardır Beyaz Saray'dan görüşme talep ediyordu.

Haberde, Trump'ın bu görüşmeye başlangıçta sıcak bakmadığı, hatta bazı Beyaz Saray yetkililerinin İsrail tarafının medya üzerinden haberler servis ederek görüşmeyi adeta "gerçekliğe dönüştürmeye çalışmasından" rahatsız olduğu ifade edildi.

"KIRMIZI HALI, SICAK TOKALAŞMA, ÖVGÜLER YOK"

CNN International, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar boyunca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmeler önceden planlanmış bir senaryoyu takip etti: kırmızı halı, sıcak bir el sıkışma ve İsrail-ABD ittifakının yakınlığına dair ortak mesajlar. Ancak ikilinin son görüşmesinden bu yana, yani beş ay öncesinden bu yana, ilişki belirgin bir şekilde değişti. İran savaşının başlangıcındaki yakın işbirliği ve coşkulu övgüler, Trump'ın en sesli uluslararası destekçisine yönelik küfür dolu çıkışlarına yerini bıraktı."

CNN'e konuşan kaynaklara göre görüşme ancak Lindsey Graham'ın cenaze töreni nedeniyle Netanyahu'nun Washington'a gelecek olması sonrasında netleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

TRUMP NETANYAHU'DAN AÇIKÇA RAHATSIZ

Hem CNN hem de The Jerusalem Post, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin şubat ayında İran'a yönelik ortak saldırıların başlangıcındaki yakın görüntüden uzaklaştığını yazdı.

İki isme de yakın kaynaklara göre savaşın uzaması, İran rejiminin beklenen şekilde çökmemesi ve çatışmanın ekonomik maliyetinin büyümesi Washington ile Tel Aviv arasındaki uçurumun açılmasını hızlandırdı.

The Jerusalem Post'a göre Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasını isterken Trump ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve diplomatik çözüm seçeneklerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. CNN ise Trump'ın özel görüşmelerde mevcut tablo nedeniyle öfkelendiğini ve savaşın beklenenden uzun sürmesinden duyduğu rahatsızlığı çevresine açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)

TÜRKİYE BAŞLIĞI ZİRVENİN EN KRİTİK DOSYALARINDAN BİRİ: KATİLDEN PROVOKASYON

İki yayın kuruluşunun ortaklaştığı en dikkat çekici başlıklardan biri ise Türkiye oldu.

The Jerusalem Post, Netanyahu'nun Trump ile Türkiye'ye gelişmiş F-35 savaş uçaklarının olası satışını sabote etmek için görüşeceğini yazarken, CNN de İsrailli yetkililerin bu ihtimalden ciddi rahatsızlık duyduğunu aktardı. CNN'e göre İsrail yönetimi, Türkiye'ye F-35 satılmasının İsrail'in bölgedeki "niteliksel askeri üstünlüğünü" zayıflatabileceğini düşünüyor.

The Jerusalem Post ise Trump'ın bu konuda Netanyahu ile aynı görüşte olmadığını ortaya koyan açıklamalarına dikkat çekti.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİNİN BİR GÜN ÖNCESİ TRUMP: TÜRKİYE HARİKA BİR MÜTTEFİK

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için "Benim için harika bir müttefik oldu." ifadelerini kullanırken, "Bana kimse ne satıp ne satmayacağımızı söyleyemez." diyerek F-35 satışına ilişkin son kararın kendisine ait olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)

Bu açıklama, Washington'ın Ankara konusunda Tel Aviv'in taleplerini otomatik olarak kabul etmeyeceği yönünde yorumlandı.

KATİL, TRUMP'TAN GÜVENCE ALMAYA ÇALIŞACAK

CNN'in haberine göre Netanyahu'nun görüşmedeki temel hedeflerinden biri, Türkiye'ye yapılabilecek olası silah satışlarının İsrail'in askeri üstünlüğünü zedelemeyeceğine ilişkin Trump'tan güvence almak olacak. Aynı kapsamda Suudi Arabistan ile yürütülen sivil nükleer iş birliği de İsrail'in en büyük endişeleri arasında bulunuyor.

The Jerusalem Post da Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi kazanabileceği ihtimaline karşı Trump yönetimine itirazlarını iletmeye hazırlandığını yazdı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

GAZZE, LÜBNAN VE SURİYE KONUSUNDA DA AYRIŞMA

Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıkları yalnızca İran ve Türkiye ile sınırlı değil.

CNN'e göre Trump, soykırımcı Netanyahu'nun Hizbullah'a yönelik saldırıları sürdürmesinden ve Gazze'deki operasyonların uzamasından rahatsız. Haberde, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı bazı telefon görüşmelerinde oldukça sert ifadeler kullandığı ve İsrail'in soykırımsal saldırılarının ABD'nin hedefleriyle tam olarak örtüşmediğini dile getirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesi Washington'da Gazze soykırımı karşıtı protestolar gerçekleştirildi. (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesi Washington'da Gazze soykırımı karşıtı protestolar gerçekleştirildi. (AA)

The Jerusalem Post ise Trump yönetiminin İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki işgalini azaltılmasını istediğini, Netanyahu'nun ise bu yaklaşımı kabul etmeye sıcak bakmadığını yazdı.

SEÇİM BASKISI ALTINDAKİ NETANYAHU İÇİN KRİTİK ZİYARET

Hem CNN hem de The Jerusalem Post, ziyaretin iç politika açısından da Netanyahu için büyük önem taşıdığı görüşünde birleşiyor.

Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında zorlanan Netanyahu, Washington'da Trump ile vereceği görüntünün seçim kampanyası açısından önemli bir koz olmasını hedefliyor. Ancak iki yayın kuruluşuna göre bu kez önceki ziyaretlerin aksine sıcak görüntülerden çok, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının nasıl yönetileceği merak konusu.

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