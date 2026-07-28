Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde Washington'a gidiyor. Hem The Jerusalem Post hem de CNN International, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilmek için haftalardır yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu, ancak Beyaz Saray'ın bu görüşmeye uzun süre mesafeli yaklaştığını aktardı. Randevuyu koparan katilin dosyasında ise Türkiye'ye F-35 satışı var.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni, Netanyahu ile Trump'ın yüz yüze görüşebilmesi için beklenmedik bir fırsat yarattı. Böylece aylardır Beyaz Saray'ın ertelediği görüşme, cenaze programı dolayısıyla gerçekleştirilecek. Ancak bu kez masadaki başlıklar yalnızca İran değil. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı, Suudi Arabistan'ın nükleer programı, Gazze ve Lübnan'daki soykırımları ile Washington-Tel Aviv hattında son aylarda büyüyen görüş ayrılıkları da kritik zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

The Jerusalem Post ekran görüntüsü CNN: NETANYAHU HAFTALARDIR BEYAZ SARAY'DAN RANDEVU ALMAYA ÇALIŞIYORDU CNN International'ın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre katil Netanyahu, İran savaşındaki son gelişmeleri değerlendirmek, Türkiye'ye F-35 satışını engellemek ve Trump'ı Tahran konusunda diplomatik taviz vermemesi için ikna etmek amacıyla haftalardır Beyaz Saray'dan görüşme talep ediyordu. Haberde, Trump'ın bu görüşmeye başlangıçta sıcak bakmadığı, hatta bazı Beyaz Saray yetkililerinin İsrail tarafının medya üzerinden haberler servis ederek görüşmeyi adeta "gerçekliğe dönüştürmeye çalışmasından" rahatsız olduğu ifade edildi. "KIRMIZI HALI, SICAK TOKALAŞMA, ÖVGÜLER YOK" CNN International, Trump ve Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yıllar boyunca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmeler önceden planlanmış bir senaryoyu takip etti: kırmızı halı, sıcak bir el sıkışma ve İsrail-ABD ittifakının yakınlığına dair ortak mesajlar. Ancak ikilinin son görüşmesinden bu yana, yani beş ay öncesinden bu yana, ilişki belirgin bir şekilde değişti. İran savaşının başlangıcındaki yakın işbirliği ve coşkulu övgüler, Trump'ın en sesli uluslararası destekçisine yönelik küfür dolu çıkışlarına yerini bıraktı." CNN'e konuşan kaynaklara göre görüşme ancak Lindsey Graham'ın cenaze töreni nedeniyle Netanyahu'nun Washington'a gelecek olması sonrasında netleşti.