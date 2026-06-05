Yunanistan'da 'Mavi Vatan' paniği: Atina çareyi kadın askerlerde arıyor
Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımları ve Mavi Vatan doktrini kapsamında attığı adımların ardından Yunanistan yeni bir askeri düzenlemeye gitti. Atina yönetimi, personel açığını kapatmak amacıyla gönüllü kadın asker uygulamasını başlatırken, yeni askerlerin önemli bölümünün Türkiye sınırına yakın bölgelerde görevlendirilmesi planlanıyor.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini çerçevesinde attığı kararlı adımlar ve savunma sanayiinde yerli-milli imkanlarla ulaştığı teknolojik üstünlük, Atina yönetimini derin bir endişeye sevk etti. Türk ordusunun özellikle insansız hava araçları ve deniz gücündeki doruk noktası karşısında çaresiz kalan Yunanistan, askeri personel açığını kapatmak için tarihinde bir ilke imza attı. Yunan ordusunda gönüllü kadın askerler dönemi resmen başlarken, ilk etapta kışlaya adım atan kadınların Türkiye sınırına yakın bölgelerde görevlendirilmesi bekleniyor.
ATİNA YÖNETİMİ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK GÜCÜNDEN TEDİRGİN
Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki hamleleri, Yunanistan'da askeri dengeleri sarsmış durumda. Gelişmeleri yerinden aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin Mavi Vatan projesini yasallaştırma hamlesinin Atina'yı köşeye sıkıştırdığını belirterek, "Yunanistan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ulaştığı doruk noktadan, özellikle havada teknolojiden oldukça tedirgin oluyor" ifadelerini kullandı.
YUNAN ORDUSUNDA KADIN ASKER DÖNEMİ: SAVUNMA BAKANI DENDIAS'TAN YENİ YASA
Yunanistan ordusunun mevcut personel sayısının 120 bin ile 150 bin arasında değiştiğini ifade eden İlhan Tahsin, bu sayının Türkiye karşısında yetersiz görüldüğünü vurguladı. Atina'nın orduyu güçlendirme çabalarını aktaran Tahsin, Savunma Bakanı Dendias'ın çıkardığı yasaya dikkat çekerek, "Yunanistan'daki kadınlar kendi isteği üzerine, Bakan Dendias'ın da çağrısıyla gönüllü olarak askerlik görevi yapabilecek" sözleriyle orduya kadın katılımının önünün açıldığını bildirdi.
HEM SEÇİM YATIRIMI HEM DE İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ARAYIŞI
Yunanistan'ın bu hamlesinin arkasında sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik gerekçelerin de yattığı belirtiliyor. Atina hükümetinin bu adımla iç politikada puan toplamayı hedeflediğini belirten İlhan Tahsin, "Hem işsizliği gidermek amacıyla hem de önümüzdeki seçimlerde bir bakıma seçim yatırımı olarak Yeni Demokrasi Partisi bu adımı atmayı düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
KADIN ASKERLER SADECE BÜRODA DEĞİL, TANKLARIN BAŞINDA OLACAK
Yeni uygulama kapsamında silah altına alınan kadınların sadece geri hizmette değil, doğrudan muharip sınıflarda görev alacağı açıklandı. Eğitim sürecinin detaylarına değinen Tahsin, "Sadece ofislerde, bürolarda değil; tankçı kadınlar dahi şu anda teslim olduktan sonra eğitimlerine başlayacaklar" diyerek kadın askerlerin operasyonel rollerde de yer alacağını ifade etti.
TÜRKİYE SINIRINA VE ADALARA SEVKİYAT PLANI
Gönüllü kadın askerlerin görevlendirileceği bölgeler ise Atina'nın stratejik niyetini bir kez daha ortaya koydu. Askerlerin ağırlıklı olarak Türkiye sınırına ve statüsü tartışmalı adalara gönderileceğini belirten İlhan Tahsin, "Batı Trakya bölgesinde, yani Türkiye sınırında, Meriç'in karşı tarafında bulunan 4. Kolordu'ya bağlı komutanlıklarda görev yapacaklar. Bir de uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken adalarda şu anda kadınlar silah altına alınıyor" bilgilerini paylaştı. Tahsin, Yunanistan'ın bu hamlelerle askeri personel gücünü 180 bin ile 200 bin seviyesine çıkarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.