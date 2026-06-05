Yunanistan'da 'Mavi Vatan' paniği: Atina çareyi kadın askerlerde arıyor

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini çerçevesinde attığı kararlı adımlar ve savunma sanayiinde yerli-milli imkanlarla ulaştığı teknolojik üstünlük, Atina yönetimini derin bir endişeye sevk etti. Türk ordusunun özellikle insansız hava araçları ve deniz gücündeki doruk noktası karşısında çaresiz kalan Yunanistan, askeri personel açığını kapatmak için tarihinde bir ilke imza attı. Yunan ordusunda gönüllü kadın askerler dönemi resmen başlarken, ilk etapta kışlaya adım atan kadınların Türkiye sınırına yakın bölgelerde görevlendirilmesi bekleniyor.

ATİNA YÖNETİMİ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK GÜCÜNDEN TEDİRGİN

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı ve savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki hamleleri, Yunanistan'da askeri dengeleri sarsmış durumda. Gelişmeleri yerinden aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin Mavi Vatan projesini yasallaştırma hamlesinin Atina'yı köşeye sıkıştırdığını belirterek, "Yunanistan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ulaştığı doruk noktadan, özellikle havada teknolojiden oldukça tedirgin oluyor" ifadelerini kullandı.

YUNAN ORDUSUNDA KADIN ASKER DÖNEMİ: SAVUNMA BAKANI DENDIAS'TAN YENİ YASA

Yunanistan ordusunun mevcut personel sayısının 120 bin ile 150 bin arasında değiştiğini ifade eden İlhan Tahsin, bu sayının Türkiye karşısında yetersiz görüldüğünü vurguladı. Atina'nın orduyu güçlendirme çabalarını aktaran Tahsin, Savunma Bakanı Dendias'ın çıkardığı yasaya dikkat çekerek, "Yunanistan'daki kadınlar kendi isteği üzerine, Bakan Dendias'ın da çağrısıyla gönüllü olarak askerlik görevi yapabilecek" sözleriyle orduya kadın katılımının önünün açıldığını bildirdi.