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Armada provokatif hamle! Yunan askeri bu kez yüzünü Türkiye'ye çevirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Armada provokatif hamle! Yunan askeri bu kez yüzünü Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bölgede konuşlu bir askeri birliğin armasında yaptığı değişiklikle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yunan ordusuna bağlı 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasında yer alan asker figürünün yönü değiştirilirken, yeni tasarımda figürün yüzünün doğrudan Türkiye'ye dönük olması dikkat çekti.

Yunan basınında geniş yer bulan değişiklik, iki ülke arasındaki hassas dengeler nedeniyle sembolik bir mesaj olarak yorumlandı. Uzmanlar ise Atina'nın son yıllarda attığı birçok stratejik adımda Türkiye'yi referans aldığını belirtiyor.

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DİKKAT ÇEKEN DETAY: ASKERİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Tartışmaların merkezinde yer alan değişiklik, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede görev yapan 29. Mekanize Piyade Tugayı'nın armasında yapıldı.

Eski armada batıya dönük şekilde tasvir edilen asker figürü, yeni tasarımda yönünü doğuya çevirdi. Böylece figürün baktığı istikamet doğrudan Türkiye sınırı oldu.

Yeni armaya ayrıca Ege Denizi'nin kuzeyindeki stratejik konumuyla dikkat çeken Semadirek Adası'nın da eklendiği görüldü.

Yeni arma (solda) ve eski arma (sağda). Yeni arma (solda) ve eski arma (sağda).

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde bu değişikliğin yalnızca görsel bir güncelleme olmadığı, sembolik anlamlar taşıdığı vurgulandı.

YUNAN BASINI: ANKARA'YA MESAJ

Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, armadaki yön değişikliğinin bilinçli bir tercih olduğu öne sürüldü.

Bazı yorumlarda, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, deniz yetki alanları, Doğu Akdeniz ve Ege'de attığı adımların Atina'da yakından takip edildiği belirtilirken, yeni arma değişikliğinin de Ankara'ya yönelik sembolik bir mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi.

Özellikle Türkiye sınırına yakın bir askeri birliğin tercih edilmesi, tartışmaları daha da büyüttü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

EKONOMİK KRİZ GÖLGESİNDE TÜRKİYE GÜNDEMİ

Öte yandan Yunanistan'da ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı vatandaşların en önemli gündem maddeleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Yunan vatandaşları artan fiyatlar, düşen alım gücü ve ekonomik sorunlardan şikâyet ederken, muhalif çevrelerde hükümetin dış politika ve güvenlik başlıklarını ön plana çıkararak iç gündemdeki sorunları geri plana ittiği yönünde eleştiriler de dile getiriliyor.

Foto: AAFoto: AA

TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMİN MERKEZİNDE

Uzmanlara göre son yıllarda Doğu Akdeniz, Ege ve savunma politikalarında yaşanan gelişmeler, Yunanistan'ın stratejik planlamalarında Türkiye'nin ağırlığını daha da artırdı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde attığı adımlar, bölgesel diplomatik girişimleri ve askeri kapasitesindeki yükseliş, Atina'nın güvenlik politikalarında Ankara'yı temel referans noktalarından biri haline getirdi.

Yunanistan'ın yeni arma hamlesi de bu nedenle yalnızca bir tasarım değişikliği olarak değil, Ankara'yı merkeze alan yeni bir sembolik mesaj olarak değerlendiriliyor.

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