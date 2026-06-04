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Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar ve "Mavi Vatan" doktrini Yunanistan'da rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Yunan basınında yer alan analizlerde, Atina yönetiminin temmuz ayı başında Ankara'da yapılacak NATO toplantısını Türkiye'ye karşı diplomatik baskı kurmak için kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 1

Yunanistan merkezli Parapolitika'da yayımlanan analizde, Atina'nın Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini NATO gündemine taşıyarak müttefik ülkeler nezdinde Ankara'ya yönelik diplomatik girişimlerini artırmaya hazırlandığı belirtildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 2

"MAVİ VATAN" RAHATSIZLIĞI BÜYÜYOR

Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelos Syrigas'ın imzasını taşıyan habere göre Yunan tarafı özellikle Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini ulusal mevzuata dahil etme hazırlıklarından endişe duyuyor.

Haberde, Atina'nın bu adımın hayata geçmesi halinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki tezlerini daha güçlü bir hukuki zemine oturtacağını düşündüğü ifade edildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 3

Yunan diplomatik çevrelerine göre, NATO toplantısı Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarını gündeme taşımak için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 4

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİPLOMATİK HAZIRLIK

Parapolitika'da yer alan değerlendirmelerde, NATO'nun bir askeri ittifak olmasına ve kararların oy birliğiyle alınmasına rağmen Yunanistan'ın Türkiye'nin politikalarına ilişkin itirazlarını müttefiklere anlatmak istediği belirtildi.

Atina'nın özellikle Avrupa güvenliği ve savunma projeleri üzerinden Ankara üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Analizde, "Türklerin planlarını bozmak için NATO kritik bir fırsat" değerlendirmesine yer verildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 5

AVRUPA SAVUNMASI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE BASKI ARAYIŞI

Yunanistan'ın planının merkezinde Avrupa savunma projeleri bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelos Syrigos'un değerlendirmelerine yer verilen haberde, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisinde daha fazla rol üstlenmesini desteklediği belirtildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 6

Ancak Atina'nın bu sürece itiraz etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Syrigos, Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa savunma projelerine katılımı gündeme geldiğinde itirazlarını daha yüksek sesle dile getireceğini ve Ankara'nın bölgesel politikalarını bu süreçte gündeme taşıyacağını savundu.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 7

ANKARA'NIN YÜKSELEN ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yunan basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, enerji politikaları ve bölgesel diplomasi alanlarında elde ettiği etkinliğin Avrupa güvenlik mimarisi açısından giderek daha önemli hale geldiği de vurgulandı.

Bu durumun özellikle Atina'da yakından takip edildiği belirtilirken, Türkiye'nin Avrupa savunma projelerinde daha fazla yer almasının Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği ifade edildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 8

"SICAK KRİZ" BEKLENMİYOR AMA DİPLOMATİK MÜCADELE BÜYÜYOR

Haberde, kısa vadede Ege Denizi'nde veya Doğu Akdeniz'de bir sıcak çatışma beklentisinin bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte Yunan tarafı, önümüzdeki dönemde diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 9

Analize göre, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini etrafında şekillenen politikaları ile Yunanistan'ın NATO ve Avrupa kurumları üzerinden yürütmeyi planladığı diplomatik hamleler önümüzdeki dönemde Ankara-Atina hattındaki rekabetin en önemli başlıklarından biri olacak.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 10

DENİZ PARKLARI HAMLESİ DE GÜNDEMDE

Haberde ayrıca Yunan hükümetinin İyon Denizi ile Kiklad Adaları'nın güneyinde iki yeni deniz parkı ilan etmeye hazırlandığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde bu adımın çevresel gerekçeler kadar siyasi ve stratejik sonuçlar da doğurabileceği ifade edildi.

Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap 11

Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin bölgesel politikaları ile Yunanistan'ın uluslararası platformlarda yürüteceği diplomatik girişimlerin Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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