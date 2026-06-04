Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap

Ancak Atina'nın bu sürece itiraz etmeye hazırlandığı ifade edildi. Syrigos, Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa savunma projelerine katılımı gündeme geldiğinde itirazlarını daha yüksek sesle dile getireceğini ve Ankara'nın bölgesel politikalarını bu süreçte gündeme taşıyacağını savundu.

ANKARA'NIN YÜKSELEN ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR Yunan basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii, enerji politikaları ve bölgesel diplomasi alanlarında elde ettiği etkinliğin Avrupa güvenlik mimarisi açısından giderek daha önemli hale geldiği de vurgulandı. Bu durumun özellikle Atina'da yakından takip edildiği belirtilirken, Türkiye'nin Avrupa savunma projelerinde daha fazla yer almasının Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği ifade edildi.

"SICAK KRİZ" BEKLENMİYOR AMA DİPLOMATİK MÜCADELE BÜYÜYOR Haberde, kısa vadede Ege Denizi'nde veya Doğu Akdeniz'de bir sıcak çatışma beklentisinin bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte Yunan tarafı, önümüzdeki dönemde diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

Analize göre, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini etrafında şekillenen politikaları ile Yunanistan'ın NATO ve Avrupa kurumları üzerinden yürütmeyi planladığı diplomatik hamleler önümüzdeki dönemde Ankara-Atina hattındaki rekabetin en önemli başlıklarından biri olacak.

DENİZ PARKLARI HAMLESİ DE GÜNDEMDE Haberde ayrıca Yunan hükümetinin İyon Denizi ile Kiklad Adaları'nın güneyinde iki yeni deniz parkı ilan etmeye hazırlandığı belirtildi. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde bu adımın çevresel gerekçeler kadar siyasi ve stratejik sonuçlar da doğurabileceği ifade edildi.