Yunanistan'ın Türkiye planı ortaya çıktı! NATO zirvesi öncesi dikkat çeken hesap
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar ve "Mavi Vatan" doktrini Yunanistan'da rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Yunan basınında yer alan analizlerde, Atina yönetiminin temmuz ayı başında Ankara'da yapılacak NATO toplantısını Türkiye'ye karşı diplomatik baskı kurmak için kullanmayı planladığı ortaya çıktı.
Yunanistan merkezli Parapolitika'da yayımlanan analizde, Atina'nın Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini NATO gündemine taşıyarak müttefik ülkeler nezdinde Ankara'ya yönelik diplomatik girişimlerini artırmaya hazırlandığı belirtildi.
"MAVİ VATAN" RAHATSIZLIĞI BÜYÜYOR
Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelos Syrigas'ın imzasını taşıyan habere göre Yunan tarafı özellikle Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini ulusal mevzuata dahil etme hazırlıklarından endişe duyuyor.
Haberde, Atina'nın bu adımın hayata geçmesi halinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki tezlerini daha güçlü bir hukuki zemine oturtacağını düşündüğü ifade edildi.
Yunan diplomatik çevrelerine göre, NATO toplantısı Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarını gündeme taşımak için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİPLOMATİK HAZIRLIK
Parapolitika'da yer alan değerlendirmelerde, NATO'nun bir askeri ittifak olmasına ve kararların oy birliğiyle alınmasına rağmen Yunanistan'ın Türkiye'nin politikalarına ilişkin itirazlarını müttefiklere anlatmak istediği belirtildi.
Atina'nın özellikle Avrupa güvenliği ve savunma projeleri üzerinden Ankara üzerinde baskı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.
Analizde, "Türklerin planlarını bozmak için NATO kritik bir fırsat" değerlendirmesine yer verildi.
AVRUPA SAVUNMASI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE BASKI ARAYIŞI
Yunanistan'ın planının merkezinde Avrupa savunma projeleri bulunuyor.
Uluslararası İlişkiler Profesörü Angelos Syrigos'un değerlendirmelerine yer verilen haberde, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisinde daha fazla rol üstlenmesini desteklediği belirtildi.