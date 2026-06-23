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İran, Ayetullah Hamaney için 4 ayrı cenaze töreni düzenleyecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İran, Ayetullah Hamaney için 4 ayrı cenaze töreni düzenleyecek

İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki bazı havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidileceğini bildirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanında uçuş kısıtlamalarına gidileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 6 Temmuz'da Tahran'da bulunan havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, Meşhed Havalimanı'nın ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacağı ve hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı vurgulandı.

4 AYRI CENAZE TÖREN DÜZENLENECEK

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.

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