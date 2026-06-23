MİT Başkanı Kalın'dan Libya'da kritik temas

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü.



Görüşmede, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı.