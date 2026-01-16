ABD askerleri terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki Deyr Hafir’de

ABD heyeti bölgeden ayrılana kadar Deyr Hafir'de örgüt mevzilerine Suriye ordusu tarafından herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyecek.

Suriye ordusu, işgal altındaki bölgeden sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla dün insani koridor oluşturmuştu. Sivillerin çıkışı için açılan insani koridorun süresinin uzatıldığı, yolun bugün de 09.00–17.00 saatleri arasında açık kalacağı duyurulmuştu.

SÜRE SONA ERDİ

Suriye'nin Halep gezisinde yer alan Deyr Hafir, Meskene ve Tabka bölgelerinde işgalci YPG/SDG terör örgütü unsurlarına ilişkin terk edilmek için belirtilen süre saat 17.00'de normal olarak sona erdi. Bölgede binlerce asker tetikte beklerken, insani koridorun kapanmasının ardından operasyon için geri sayım başladı. Bölgesel Terörün saldırı hazırlığında bulunan bir insansız hava aracı (İHA) Suriye ordusu tarafından düşürülürken, bölgedeki patlama zirve noktasına ulaştı.

TERÖRÜN SALDIRI GİRİŞİMİ HAVADA ENGELLENDİ

Halep kırsalındaki Deyr Hafir mevsiminde sıcak saatler döngüsü. Edinilen askeri kaynaklara göre, Suriye Arap Ordusu'nun mevzileri, insansız bir hava aracına ait hava planlanan terör saldırıları amacıyla hedef alınmakta, hava savunma unsurları tarafından fark edilerek anında düşürülmüştür. Teröristlerin bölgesel askeri birliklerine karşı saldırı ve saldırı girişimlerinin tam teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPMA PLANI ÇÖKTÜ

Terör örgütü YPG/SDG, bölgede yer almak isteyen sivilleri engellemek için her türlü kirli yönteme başvurdu. Yollara el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayınlar döşeyen teröristler, sabah saatlerinde sivillerin kaçış güzergahındaki bir köye havan saldırısı düzenledi. Tüm engelleme çabalarına ve köprülerin sökülmesine rağmen binlerce sivil, gizli parçalar tahliye edildi. Sivillerin arasına karışarak sızmaya çalışan iki terörist ise dikkatli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD ZIRHLILARI BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Bölgedeki diğer bir dikkat çekici gelişme ise ABD ordusunun zırhlı araçları Deyr Hafir'in etrafında devriye atılırken görüntülenmesi oldu. ABD güçlerinin teröristlerin geri çekilme konusunda bir müzakere mi yürüttüğü yoksa bölgeden tamamen mi ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, bu hareketlilik "operasyon öncesi son manevralar" olarak değerlendiriliyor.

OPERASYON EMRİ BEKLENİYOR

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardığı bilgilere göre; Deyr Hafir ve Meskene hattını tamamen kuşatma adıyla kayıtlı durumda. Ağır silahların ve binlerce askerin bölgeye sevk edildiği, ambulanslar ve sağlık ekiplerinin kritik noktada hazır bekletildiği belirtiliyor. Terör örgütü ya silahtan ayrılıp teslim olacak ya da Fırat'ın doğusuna çekilecek. Aksi takdirde gelecek dakikalarda terör mevzilerinin yoğun ateş yanında yer almasıyla büyük operasyonun başlaması bekleniyor.