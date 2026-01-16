Viral Galeri Viral Liste Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık eski aşkı yönetmen çıktı

Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık eski aşkı yönetmen çıktı

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'le ekranlarda fırtına estiriyor. Yeni bölüm öncesi heyecan doruktayken, ünlü oyuncunun özel hayatı da magazin gündeminin üst sıralarına taşındı. Astepe'nin yıllar önce bir yönetmenle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 17:19
Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir Kaleli karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ulaş Tuna Astepe, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

2018 yılında geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu, son yıllarda hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakın markajında.

Şu sıralar Taşacak Bu Deniz ile ekranlarda olan Astepe, dizide hayat verdiği Adil Koçari karakteriyle izleyiciden tam not alıyor. Astepe, Deniz Baysal ile yakaladığı uyumla da büyük beğeni topluyor.

Yeni bölüm öncesi heyecan doruktayken, Astepe'nin özel hayatı da magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.

6 YILLIK İLİŞKİ SESSİZ SEDASIZ BİTMİŞTİ

Ünlü oyuncu, altı yıl süren ilişkisini geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız sonlandırmıştı. Astepe'nin bu uzun soluklu ilişkisinin, yönetmen Cansu Baydar ile olduğu ortaya çıktı.

