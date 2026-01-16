Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin 6 yıllık eski aşkı yönetmen çıktı
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe, yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'le ekranlarda fırtına estiriyor. Yeni bölüm öncesi heyecan doruktayken, ünlü oyuncunun özel hayatı da magazin gündeminin üst sıralarına taşındı. Astepe'nin yıllar önce bir yönetmenle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı.
