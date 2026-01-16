Ağrı’daki minik Leyla Aydemir davasında gelişme! Amca Yusuf Aydemir tutuklandı

DETAYLAR AHABER'DE

Bölgeden son bilgiyi aktaran A Haber muhabiri Nazlı Timur, "Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün hakim karşısına çıktı amca ve 6 tane sanık, bununla birlikte amcanın durdurulmasıyla tutuklandı" olayının mevcut olduğu bildirildi. Davanın karmaşık hukuki geçmişine değinen Timur, "Yargıtay yeniden bu kararı bozdu ve yüksek mahkeme dosyasında eksik olduğu incelemesini yaptı ve bununla birlikte karar verdi" sözleriyle tazminat kararının arka planındaki hukuki süreci özetledi.

DURUŞMA 12 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Yargılamanın seyrine dair ayrıntıları paylaşmaya devam eden Nazlı Timur, "Amca Yusuf Aydemir tutuklandı, gerideki 6 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi" ifadesini kullandı. Adalet arayışının devam ettiğini vurgulayan Timur, davanın geleceğiyle ilgili olarak, "Dava 12 Şubat'a ertelendi" dedi.