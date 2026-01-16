Yaşam

Ağrı'daki minik Leyla Aydemir davasında gelişme! Amca Yusuf Aydemir tutuklandı

Ağrı'daki 'Leyla Aydemir' davasında amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Dava 12 Şubat'a ertelenirken anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç açıklamalarda bulundu. Bölgeden son bilgiyi ise A Haber muhabiri Nazlı Timur aktardı.

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu.

Leyla Aydemir'in vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

AMCA TUTUKLANDI

Türkiye'nin kalbi yakan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde yargı sürecinde yeni bir boyut kazandı. 2018 yılında Ağrı'da kaybolup 18 gün sonra cansız bulunan minik Leyla'nın davasında, Yargıtay'ın bozulması kararının ardından şok bir gelişme yaşandı.

Yeniden hakim karşısına çıkan amca Yusuf Aydemir, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

MİNİK LEYLA AYDEMİR DAVASINDA GELİŞME!

Bölgeden son bilgiyi aktaran A Haber muhabiri Nazlı Timur, "Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün hakim karşısına çıktı amca ve 6 tane sanık, bununla birlikte amcanın durdurulmasıyla tutuklandı" olayının mevcut olduğu bildirildi. Davanın karmaşık hukuki geçmişine değinen Timur, "Yargıtay yeniden bu kararı bozdu ve yüksek mahkeme dosyasında eksik olduğu incelemesini yaptı ve bununla birlikte karar verdi" sözleriyle tazminat kararının arka planındaki hukuki süreci özetledi.

DURUŞMA 12 ŞUBAT'A ERTELENDİ
Yargılamanın seyrine dair ayrıntıları paylaşmaya devam eden Nazlı Timur, "Amca Yusuf Aydemir tutuklandı, gerideki 6 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi" ifadesini kullandı. Adalet arayışının devam ettiğini vurgulayan Timur, davanın geleceğiyle ilgili olarak, "Dava 12 Şubat'a ertelendi" dedi.

ANNE ŞÜKRAN AYDEMİR'İN AVUKATI: ÇOK ETKİLİ BİR DURUŞMA YAPILDI BUGÜN

Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir duruşmasının ardından anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç açıklama yaptı.

Tunç, "7-8 yıllık bir sürecin ardından yürüttüğümüz adalet mücadelesinde çok çetrefilli yollardan geçtik. Bugün burada tekrar sizlerle beraber adalete hizmet ettik. Bugün çok etkili bir duruşma ve oldukça iyi bir yargılama yapıldı. Neticede Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar bu aşamada adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Süreç devam edecek. Duruşma ertelendi. Bu duruşmanın bu mahkemenin dışında bizim Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açtığımız soruşturma devam etmektedir. Sonucun gelmesini bekleyeceğiz. Nihai karar mahkeme tarafından verilecektir" diye konuştu.

