Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Okul Çağında Şekilleniyor

Sağlık Bakanlığı açıklamasında okul çağının hızlı öğrenme ve gelişim dönemi olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte kazanılan alışkanlıkların ilerleyen yaşlarda genel sağlık üzerinde etkili olabileceği belirtilirken, tatil dönemlerinde temel düzenin korunmasının hem sağlık hem de okul başarısı açısından önemli olduğu ifade edildi.