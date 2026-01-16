Viral
Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat
Birinci dönemin sona ermesiyle, öğrenciler için sömestr tatili başladı. Sağlık Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için uyku düzeninin korunmasını, düzenli beslenmenin sürdürülmesini, fiziksel aktivitenin artırılmasını ve ekran-sosyal medya süresinin aile kontrolünde sınırlandırılmasını önerdi.
