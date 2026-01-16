Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat

Birinci dönemin sona ermesiyle, öğrenciler için sömestr tatili başladı. Sağlık Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrenciler için uyku düzeninin korunmasını, düzenli beslenmenin sürdürülmesini, fiziksel aktivitenin artırılmasını ve ekran-sosyal medya süresinin aile kontrolünde sınırlandırılmasını önerdi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:35
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı, yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı. Sağlık Bakanlığı, tatil döneminde günlük rutinden kopmadan uyku ve öğün düzeninin devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca çocukların hareketli kalmasının ve ekran kullanımının kontrollü olmasının okul başarısı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Okul Çağında Şekilleniyor

Sağlık Bakanlığı açıklamasında okul çağının hızlı öğrenme ve gelişim dönemi olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte kazanılan alışkanlıkların ilerleyen yaşlarda genel sağlık üzerinde etkili olabileceği belirtilirken, tatil dönemlerinde temel düzenin korunmasının hem sağlık hem de okul başarısı açısından önemli olduğu ifade edildi.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren öğrenciler için sağlıklı tatil önerilerinde bulundu. Yazılı açıklamada; tatil sürecinde uyku düzenine, düzenli ve dengeli beslenme alışkanlıklarına değinildi. Rehberde ayrıca çocukların günlük fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi, ekran süresinin bilinçli şekilde planlanması ve dijital kullanımın ebeveyn kontrolünde takip edilmesi önerildi.

Tatilde günlük rutinde yaşanan keskin sapmaların, okul başlangıcında yeniden uyum sürecini zorlaştırdığına dikkat çekildi. İşte yazılı açıklamada yer alan ifadeler...

