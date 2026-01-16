MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

"Bu sıcaklık değerleri aslında bize diyor ki, evet bir yağış düşecek İstanbul'a ve bunlar arasında kar yağışı da var ama bu kar yağışı zeminde çok tutacağım demiyor. Yani ben biraz havada duracağım diyor, bu sıcaklık değerleri onları söylüyor. Özellikle Pazar günü akşam saatlerinde biraz daha yoğunlaşıyor yağışın şekli ama o okulların tatil olduğu Pazartesi günü olan yağışın benzeri bir yağış aslında. Sıcaklık değerleri eksi değerlere düşmediği için zeminde tutma olasılığı gözükmüyor şu an için ve daha çok havada göreceğiz.