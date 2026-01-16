Viral
MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor
Meteoroloji raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor. Rize, Artvin, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğuda buzlanma, sis ve çığ riski bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında İstanbul'da sıcaklıkların bugün itibarıyla düşeceğini, hafta sonu yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:04