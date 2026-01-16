Viral Galeri Viral Liste MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

Meteoroloji raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor. Rize, Artvin, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğuda buzlanma, sis ve çığ riski bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında İstanbul'da sıcaklıkların bugün itibarıyla düşeceğini, hafta sonu yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceğini söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:04
MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey-batısında yağış beklenirken, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek.

MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da soğuk havanın etkisini artıracağını ve yağışlı sistemin cumartesiye kadar süreceğini ifade etti. Tek'e göre, pazar akşamı yağışın türü kar ağırlıklı hale gelse de sıcaklıkların eksi değerlere inmemesi nedeniyle karın kent merkezinde tutması beklenmiyor.

METEOROLOJİ'DEN 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

MEGAKENTTE HAVA BUGÜN YAĞIŞLI

Adil Tek'in değerlendirmesine göre, İstanbul'da sıcaklıklar bugün düşüşe geçiyor. Öğleden sonra kent genelinde yağmur bekleniyor. Yağışlı hava cumartesi gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar ise hafta sonu boyunca 2-4 derece arasında seyredecek.

MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

PAZAR GECESİ KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı, pazar akşamı saatlerinden itibaren yağışın yoğunlaşacağını belirtti. Yağışın karla karışık yağmurdan kara dönmesi beklenirken, sıcaklıkların eksiye düşmemesi nedeniyle karın daha çok havada görüleceği söylendi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor

"Bu sıcaklık değerleri aslında bize diyor ki, evet bir yağış düşecek İstanbul'a ve bunlar arasında kar yağışı da var ama bu kar yağışı zeminde çok tutacağım demiyor. Yani ben biraz havada duracağım diyor, bu sıcaklık değerleri onları söylüyor. Özellikle Pazar günü akşam saatlerinde biraz daha yoğunlaşıyor yağışın şekli ama o okulların tatil olduğu Pazartesi günü olan yağışın benzeri bir yağış aslında. Sıcaklık değerleri eksi değerlere düşmediği için zeminde tutma olasılığı gözükmüyor şu an için ve daha çok havada göreceğiz.

SON DAKİKA