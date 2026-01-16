Yerli ve milli teknoloji sahada: Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

Kalifikasyon testlerine 14 Ekim 2024'te başladıklarını ve bu kapsamda 376 gün aralıksız test yaptıklarını belirten Çelik, "Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testleri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testlerini icra ettik." şeklinde bilgi verdi.