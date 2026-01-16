Viral
Yerli ve milli teknoloji sahada: Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'nin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.
Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:03