Yerli ve milli teknoloji sahada: Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT görücüye çıktı

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'nin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:03
MKE tarafından M113 serisi zırhlı personel taşıyıcının modernize edilmesi ile üretilen E-ZPT, Mehmetçiğin sahadaki beklentilerini karşılamak üzere en son teknoloji ürünler ile donatılarak adeta baştan yaratıldı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ SAHADA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan E-ZPT'nin sahadaki kabiliyetleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülenirken, E-ZPT Proje Yöneticisi ve Kıdemli Mühendis Halil Çelik, ürünün özelliklerini ve kalifikasyon sürecini anlattı.

Çelik, aracın Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını vurgulayarak, "E-ZPT, muharebe sahasını yakından takip ederek ve okuyarak oluşturduğumuz, yeni nesil teknolojilerle donattığımız aracımız. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip. Bugün de ilk seri üretim aracın kabul testlerini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kalifikasyon testlerine 14 Ekim 2024'te başladıklarını ve bu kapsamda 376 gün aralıksız test yaptıklarını belirten Çelik, "Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testleri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testlerini icra ettik." şeklinde bilgi verdi.

Çelik, performans testleri kapsamında yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi testlerin yanı sıra artı 49 ve eksi 32 derecedeki çevresel testleri de başarıyla tamamladıklarını söyledi.

