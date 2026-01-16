Viral Galeri Viral Liste Karayolları 150 personel alımı başladı! Son gün 30 Ocak: İşte başvuru şartları ve kontenjanlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular KPSS puanı esas alınarak Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Hangi kadrolar açıldı, kimler başvurabilecek? İşte tüm ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:15
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bununla birlikte başvuru süreci ve şartlar da netleşti.

Nasıl Başvurulur?

Adaylar başvurularını 16 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yalnızca kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla ya da farklı platformlardan yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Başvurular, adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyine göre yapılacak. Lisans mezunları için 2024 KPSSP3, ön lisans mezunları için ise KPSSP93 puanı esas alınacak. Tüm pozisyonlar için taban puan en az 70 olarak belirlendi.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kadro Dağılımı Netleşti

Yayımlanan ilana göre personel alımı şu kadrolarda gerçekleştirilecek:

  • 60 Mühendis
  • 45 Tekniker
  • 45 Büro Personeli

Personeller; Ankara'daki Genel Müdürlük, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Trabzon, Van, Kars, Sivas, Kastamonu ve birçok ildeki bölge müdürlüklerinde görevlendirilecek.

Hangi Branşlardan Alım Yapılacak?

Mühendis kadrolarında ağırlıklı olarak şu bölümler yer alıyor:

  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Harita Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği

Tekniker kadrolarında ise inşaat, makine, harita ve elektrik programlarından mezun adaylara kontenjan ayrıldı. Büro personeli alımları lisans ve ön lisans mezunları arasından yapılacak.

