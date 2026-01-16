Viral Galeri Viral Liste e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem 16 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Karne günü okula gidemeyen ya da not bilgilerini erkenden görmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) kullanarak e-Karne ekranına ulaşabiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 11:49
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma bugün dağıtılıyor. Karne bilgilerini dijital ortamda görüntülemek isteyenler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanabiliyor. Sistem üzerinden yazılı sonuçları, dönem sonu notları, not ortalaması, devamsızlık durumu ve takdir-teşekkür bilgileri ekran üzerinden kontrol edilebiliyor.

1. DÖNEM KARNELERİ BUGÜN VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Öğrenciler, karne dağıtımı sonrası yarıyıl tatiline çıkıyor.

DİJİTAL KARNEYE NASIL BAKILIR?

e-Karne işlemleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılabiliyor. Notlar, devamsızlık bilgisi ve dönem ortalaması dijital ekranda görüntülenebiliyor. İşte adım adım e-karne görüntüleme..

  • Tarayıcıdan "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapın.
  • Sistemden "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" ekranına tıklayın.
  • e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra sol menüden "e-Karne" bölümünü açın.
  • Karne ekranı açıldığında ders notları, not ortalaması, devamsızlık bilgisi ve takdir-teşekkür gibi belgeler görüntülenebilir.

E-KARNE AÇILMIYORSA NE YAPILABİLİR?

e-Karne ekranı açılmıyorsa tarayıcıda açılır pencere (pop-up) engeli devrede olabilir. Adres çubuğunda görünen engel simgesinden izin verip sayfayı yenileyerek yeniden e-Karne sekmesine giriş yapılabilir.

