e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem 16 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Karne günü okula gidemeyen ya da not bilgilerini erkenden görmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) kullanarak e-Karne ekranına ulaşabiliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 11:49