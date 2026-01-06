Japonya 6,2 ile sallandı! Tsunami uyarısı yapıldı mı?

Japonya'nın batı kıyısı, 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin Shimane Eyaleti'nde sabah 10:18'de meydana geldiğini açıkladı.

CAN KAYBI YA DA YARALI BİLGİSİ BULUNMUYOR

Şu ana kadar ciddi bir hasar veya can kaybı bildirimi yapılmadı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin 5,8 büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Öte yandan yetkililer tarafından tsunami uyarısında bulunulmadı.

Deprem, Yasugi şehrinde Shindo ölçeğinde üst beş seviyesinde hissedildi. Bu seviyede, ağır mobilyaların devrilebileceği ve sürücülerin araç hakimiyeti konusunda zorluk yaşayabileceği belirtildi.

JMA, aynı bölgede kısa süre sonra 4,5, 5,1, 3,8 ve 5,4 büyüklüğünde artçı depremler yaşandığını ve bunlar için de tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi'nin batı kenarında dört büyük tektonik plakanın üstünde yer alıyor ve dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor. Yaklaşık 125 milyon nüfuslu ülke, her yıl ortalama 1.500 sarsıntı yaşıyor.

Yetkililer, depremlerin çoğunun hafif şiddette olduğunu, ancak derinlik ve konumlarına bağlı olarak hasarın değişebileceğini ifade ediyor.