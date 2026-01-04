Güney Kore ve Japonya duyurdu: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.01.2026 04:30
Kuzey Kore Japon Denizi yönünde balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore ve Japonya'nın yaptığı bildirimde füzenin yerel saatle 08.00'da düzenlendiği belirtildi.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.
Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı.
Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.
Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.