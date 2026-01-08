CANLI| Halep’te terör mevzileri ateş altında! A Haber ekibi sıcak noktada: Çatışma sesleri hiç susmuyor
Suriye sahasında tansiyon zirveye çıktı. Terör örgütü PKK/YPG’nin (SDG) Halep’teki sivil yerleşim yerlerine yönelik alçak saldırıları sonrası Suriye ordusu düğmeye bastı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm terör mevzileri 'meşru hedef' ilan edilirken, bölgede şiddetli çatışmalar başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bayla, mermilerin ve patlamaların gölgesinde Halep’teki son durumu anbean aktardı.
Halep'te sıcak saatler yaşanıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarının ardından Suriye ordusu düğmeye bastı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki terör mevzileri meşru hedef ilan edilirken, kentte çatışmalar giderek şiddetleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, mermilerin ve patlama seslerinin yankılandığı Halep sokaklarından gelişmeleri anbean aktarıyor. Çatışma sesleri A Haber ekranlarında birebir duyuluyor.
İşte A Haber ekibinin sıcak noktadan aktardığı bilgiler;
ALÇAK PLAN: TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ "İNSAN KALKANI" YAPIYOR
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Halep’teki son durumu canlı yayında aktararak terör örgütünün sivilleri “insan kalkanı” olarak kullandığını duyurdu. Geçgel, Halep Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasını aktardı ve “Halep Valiliği’nden az önce bir açıklama geldi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde kuşatma altında bulunan ailelerden yardım çağrıları alındığı bildirildi. SDG terör örgütü, çok sayıda sivilin bölgeden çıkışını engelliyor ve sivilleri insan kalkanı olarak kullanıyor.” dedi.
Valiliğin, sivillerin tahliyesi için yeni bir güvenli koridor oluşturduğunu belirten Geçgel, “Suriye Arap Ordusu ile yapılan koordinasyonun ardından, sivillerin güvenli bölgelere çıkışını sağlamak amacıyla El Avarit ve El Zuhur caddeleri üzerinden yeni bir çıkış yolu ilan edildi. Bu işlem saat 10.00’dan 13.00’e kadar sürecek. Ancak terör örgütü buna izin vermiyor.” ifadelerini kullandı.
Bölgede keskin nişancı tehdidinin sürdüğünü vurgulayan Geçgel, “Karşıdaki çatılarda keskin nişancılar var, onların açtığı ateşler buraya kadar geliyor. Hatta bir mermi kovanı bizim aracımızın lastiğini patlattı. Şu an tamirden sonra tekrar bölgeye hareket edeceğiz.” ifadeleri ile sahadaki tehlikeyi anlattı.
Halep’te operasyonlar sürerken, terör örgütünün sivilleri hedef alan insanlık dışı uygulamaları bir kez daha gözler önüne serildi.
"PATLAMA SESLERİ GECE BOYUNCA HİÇ SUSMUYOR"
Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye (SDG) yönelik operasyonlar ikinci gününde şiddetlenerek devam ediyor. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini abluka altına alan Suriye ordusu, terör hedeflerini karadan ve havadan vuruyor. Çatışmaların tam ortasından bildiren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, canlı yayın sırasında kulakları sağır eden patlama sesleri arasında sahadaki son durumu aktardı.
CANLI YAYINDA ŞİDDETLİ PATLAMALAR: "GECE BOYUNCA SUSMADI"
Halep’in en sıcak noktası olan Şeyh Maksut mahallesi girişinden bildiren Mehmet Geçgel, “Güne yine patlama sesleriyle başladık. Aslında gece boyunca o sesler hiç susmadı. Suriye ordusu tarafından SDG'li teröristlerin hedefleri ve mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Hala bakın patlama sesleri geliyor, çok yakın bir noktadayız. Şu an Şeyh Maksut mahallesinin hemen giriş noktasındayız. Bir taraftan askerler bu noktayı çevirmiş durumda, sık sık ambulans hareketliliği görüyorum. Bazı yerlerden dumanlar yükseliyor, askeri araçlar sürekli o noktaya doğru ilerliyor. Gece boyunca çatışmalar devam etti ve SDG hedefleri Suriye ordusu tarafından vurulmaya devam ediliyor.” sözleri ile bölgedeki ateş çemberini anlattı.
SİVİLLER TERÖR KISKACINDAN KAÇIYOR: 3 BİN TAHLİYE
Terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullanma girişimine rağmen binlerce kişinin güvenli bölgelere ulaştırıldığını belirten Geçgel, “SDG'li teröristler özellikle sivillerin yaşadığı mahalleleri hedef almıştı ve bu mahallelerden 3 binin üzerinde sivil şu ana kadar tahliye edildi. O siviller geçici barınma noktalarına götürüldü. Aslında Esad rejimi düştükten sonra mahallelerine, evlerine dönmek isteyen siviller SDG varlığı ve tehdidi yüzünden bir türlü geri dönememişti. Sivillerin büyük çoğunluğu burada huzur istiyor ve SDG varlığını onlar da kabul etmiyor. Çünkü orada sanki Suriye'den farklı bir toprakmış gibi davranıyorlar, bu da halkı rahatsız ediyor. SDG ise sivilleri provoke etmeye, sokağa dökmeye çalışıyor.” ifadeleri ile bölgedeki insani tabloyu özetledi.
KESKİN NİŞANCI TEHLİKESİ VE SOKAK ÇATIŞMALARI
Çatışmaların yaşandığı mahallelerdeki fiziksel tehlikelere dikkat çeken Mehmet Geçgel, mermi çekirdeklerinin düştüğü noktadan şu bilgileri paylaştı:
“Hemen karşıdaki çatılarda keskin nişancılar var. Onların açtıkları ateşler buraya kadar geliyor, buradaki duvarlarda patlıyor. O mermi çekirdeklerini biz buralarda buluyoruz. Bakın yine bir patlama sesi daha geldi, o da çok yakınımızdan... SDG'li teröristlerin attığı havanlar yakın noktalara düşüyor. Suriye ordusu da topçu atışlarıyla, çok namlulu roketatarlarla terör mevzilerini dövmeye devam ediyor. Bölge tamamen çember altına alınmış durumda. Suriye ordusu bu iki mahalleyi terörden temizlemek için sınırlı düzeyde başlattığı askeri operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.”
MUTABAKATI TERÖR ÖRGÜTÜ BOZDU: "MASADAN KAÇTILAR"
Operasyonun siyasi ve diplomatik perde arkasına da değinen Geçgel, SDG’nin uzlaşmaz tavrını şu ifadelerle aktardı:
“Suriye hükümeti aslında başlangıçta bir operasyon istemiyordu, bu meseleyi masada çözmeye çalıştı. Ancak SDG, Suriye hükümetinin şartlarını kabul etmek yerine sivillere saldırmayı tercih etti. 10 Mart mutabakatını SDG’li teröristler defalarca kez ihlal etti, mutabakata uymadılar. Suriye ordusu içerisinde üst düzey görev alma gibi karşılanamayacak istekleri vardı. Bölgenin güvenli hale getirilmesi, huzur ve istikrarın kurulması için Suriye hükümeti bu operasyonu başlatmak zorunda kaldı. Şu an İdlib'den, Hama'dan, Humus'tan ve Şam'dan sevk edilen çok sayıda askeri birlik Halep'in bu önemli kavşaklarında konuşlanmış durumda.”
3 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ: BARINMA MERKEZLERİ KURULDU
Terör örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil için Suriye hükümeti harekete geçti. Bölgedeki insani durumu aktaran Mehmet Geçgel, şu ifadeleri kullandı:
“SDG birçok noktaya, özellikle sivil yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdi Halep'te. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine yakın mahallelere bu saldırılar gerçekleştirildi. Birçok ev de o noktada zarar görmüş durumda. Tabii bir taraftan da yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Birbiri ardına da açıklamalar yapılıyor. Halep Valisi, mevcut koşullar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin durumunu izlemek ve onlara barınma desteği sağlamak amacıyla Halep Müdahale Merkezi Komitesi'ni kuran bir karar yayınladı. Komitenin amacı birleşik çabaları sağlamak, müdahalenin etkinliğini artırmak olduğunu ifade etti. Bir taraftan da yerinden edilen o mahalleleri terk etmek zorunda kalan 3000 sivil de yine Suriye hükümeti tarafından farklı noktalara alınarak barınma ihtiyaçlarının da sağlandığını sizlerle paylaşabiliriz.”
HALEP ÇEVRESİNDE TAM ABLUKA: YOLLAR KAPATILDI
Suriye ordusunun stratejik noktalardan bölgeye devasa takviye birlikler sevk ettiğini belirten Geçgel, ulaşımın ne kadar zorlaştığını ve alınan güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:
“5 yıldır Suriye'ye geliyorum. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte burada görev yapıyoruz. Hiç bugünkü kadar sıkıntı yaşamadım açıkçası. Birçok nokta kapatılmış ve çevresi tamamen, özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesi tamamen çevrilmiş durumda. O noktalar tamamen kapatılmış durumda. Suriye hükümeti İdlib üzerinden özellikle çok sayıda takviye birlik bu noktaya sevk etti Halep'in çevresine. Özellikle Şeyh Maksut, Halep ile Azez arasına çok sayıda birlik sevk etti. Bu birliklerin sevkiyatı nedeniyle yol güzergahlarında kapalılıklar vardı. Biz iki yolu denedik; o iki yol da kapalı olduğu için farklı bir güzergahtan şu anda Halep'e giriş yapıyoruz. Olağanüstü bir önlem alınmış durumda. Özellikle Azez hattında çok olağanüstü bir önlem alındığını gözlemledik. Bazen Suriye'de hala bazı noktalarda yol yok, araziden geçmek zorunda kaldık. Suriye hükümeti hem Şam'dan, hem Hama'dan, Humus'tan hem de İdlib'den çok sayıda birliği Şeyh Maksut ve Halep'e sevk etmiş durumda.”
A HABER EŞREFİYE MAHALLESİ'NDE: PATLAMA SESLERİ GELİYOR!
Halep sokaklarında özel birliklerin konuşlandığını ve çatışmaların sıcaklığını koruduğunu ifade eden Geçgel, sahadaki son durumu şu sözlerle paylaştı:
“Tamamen Suriye hükümeti askerlerinin bulunduğunu söyleyebilirim. Üniformalı askerler... Özel birlikleri var onların, siyah maske takan özel birlikleri var, onlar da yine oradalar. Ben Halep'in önce batısından girmeye çalıştım, orada çatışmalar yoğunlaşmıştı. Yol kapalıydı yaklaşamadık, bu sefer doğusuna yöneldik. Bulunduğumuz noktadan şu an yoğun bir çatışma sesleri geldiğini söyleyebiliriz. Çatışmaların olduğu mahalleye çok yakın bir noktadayım. Yayına girmeden dakikalar öncesinde güçlü bir patlama sesi duydum. Tabii bu tarafta da çok sayıda askerler görüyorum her kavşakta. Suriye ordusu askerleri konuşlandırmış durumda. Zaman zaman işte o noktalardan patlama sesleri geliyor, özellikle SDG'nin saldırmış olduğu mahallelerden o patlama sesleri geliyor. Halep'in giriş noktasında çok yoğun bir askeri araç hareketliliğini de gözlemledim. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri tamamen abluka altına alınmış durumda.”
VALİLİKTEN 'HAYATİ' UYARI: CAMLARDAN UZAK DURUN!
Terör örgütünün hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara karşı halka kritik uyarılar yapıldı. Mehmet Geçgel, valiliğin çağrısını şu şekilde aktardı:
“Halep Valiliği tarafından pencerelerden, camlardan ve çatılardan uzak durulması konusundan uyarı yapıldı, özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresindeki mahallelere yapıldı. Çünkü orada SDG bu mahalleleri ve sivilleri hedef alıyor, oralara saldırmaya çalışıyor, saldırmaya devam ediyor. Zaten çok sayıda sivil de yaralandı bu saldırılardan dolayı. Ambulanslar da o saldırıda yaralanan sivilleri hastaneye bir taraftan taşıdı.”
