CANLI| Halep’te terör mevzileri ateş altında! A Haber ekibi sıcak noktada: Çatışma sesleri hiç susmuyor

09:05 08 Ocak 2026

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye (SDG) yönelik operasyonlar ikinci gününde şiddetlenerek devam ediyor. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini abluka altına alan Suriye ordusu, terör hedeflerini karadan ve havadan vuruyor. Çatışmaların tam ortasından bildiren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, canlı yayın sırasında kulakları sağır eden patlama sesleri arasında sahadaki son durumu aktardı.

CANLI YAYINDA ŞİDDETLİ PATLAMALAR: "GECE BOYUNCA SUSMADI"

Halep’in en sıcak noktası olan Şeyh Maksut mahallesi girişinden bildiren Mehmet Geçgel, “Güne yine patlama sesleriyle başladık. Aslında gece boyunca o sesler hiç susmadı. Suriye ordusu tarafından SDG'li teröristlerin hedefleri ve mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Hala bakın patlama sesleri geliyor, çok yakın bir noktadayız. Şu an Şeyh Maksut mahallesinin hemen giriş noktasındayız. Bir taraftan askerler bu noktayı çevirmiş durumda, sık sık ambulans hareketliliği görüyorum. Bazı yerlerden dumanlar yükseliyor, askeri araçlar sürekli o noktaya doğru ilerliyor. Gece boyunca çatışmalar devam etti ve SDG hedefleri Suriye ordusu tarafından vurulmaya devam ediliyor.” sözleri ile bölgedeki ateş çemberini anlattı.

SİVİLLER TERÖR KISKACINDAN KAÇIYOR: 3 BİN TAHLİYE

Terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullanma girişimine rağmen binlerce kişinin güvenli bölgelere ulaştırıldığını belirten Geçgel, “SDG'li teröristler özellikle sivillerin yaşadığı mahalleleri hedef almıştı ve bu mahallelerden 3 binin üzerinde sivil şu ana kadar tahliye edildi. O siviller geçici barınma noktalarına götürüldü. Aslında Esad rejimi düştükten sonra mahallelerine, evlerine dönmek isteyen siviller SDG varlığı ve tehdidi yüzünden bir türlü geri dönememişti. Sivillerin büyük çoğunluğu burada huzur istiyor ve SDG varlığını onlar da kabul etmiyor. Çünkü orada sanki Suriye'den farklı bir toprakmış gibi davranıyorlar, bu da halkı rahatsız ediyor. SDG ise sivilleri provoke etmeye, sokağa dökmeye çalışıyor.” ifadeleri ile bölgedeki insani tabloyu özetledi.

KESKİN NİŞANCI TEHLİKESİ VE SOKAK ÇATIŞMALARI

Çatışmaların yaşandığı mahallelerdeki fiziksel tehlikelere dikkat çeken Mehmet Geçgel, mermi çekirdeklerinin düştüğü noktadan şu bilgileri paylaştı:

“Hemen karşıdaki çatılarda keskin nişancılar var. Onların açtıkları ateşler buraya kadar geliyor, buradaki duvarlarda patlıyor. O mermi çekirdeklerini biz buralarda buluyoruz. Bakın yine bir patlama sesi daha geldi, o da çok yakınımızdan... SDG'li teröristlerin attığı havanlar yakın noktalara düşüyor. Suriye ordusu da topçu atışlarıyla, çok namlulu roketatarlarla terör mevzilerini dövmeye devam ediyor. Bölge tamamen çember altına alınmış durumda. Suriye ordusu bu iki mahalleyi terörden temizlemek için sınırlı düzeyde başlattığı askeri operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.”

MUTABAKATI TERÖR ÖRGÜTÜ BOZDU: "MASADAN KAÇTILAR"

Operasyonun siyasi ve diplomatik perde arkasına da değinen Geçgel, SDG’nin uzlaşmaz tavrını şu ifadelerle aktardı:

“Suriye hükümeti aslında başlangıçta bir operasyon istemiyordu, bu meseleyi masada çözmeye çalıştı. Ancak SDG, Suriye hükümetinin şartlarını kabul etmek yerine sivillere saldırmayı tercih etti. 10 Mart mutabakatını SDG’li teröristler defalarca kez ihlal etti, mutabakata uymadılar. Suriye ordusu içerisinde üst düzey görev alma gibi karşılanamayacak istekleri vardı. Bölgenin güvenli hale getirilmesi, huzur ve istikrarın kurulması için Suriye hükümeti bu operasyonu başlatmak zorunda kaldı. Şu an İdlib'den, Hama'dan, Humus'tan ve Şam'dan sevk edilen çok sayıda askeri birlik Halep'in bu önemli kavşaklarında konuşlanmış durumda.”