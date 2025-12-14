Rusya: 235 Ukrayna İHA'sını engelledik
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 10:12 Güncelleme: 14.12.2025 10:19
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna’ya ait 235 insansız hava aracını (İHA) engellediğini ve imha ettiğini açıkladı.
Volgograd bölgesine bağlı Uryupinsk kentinde, düşürülen bir İHA'ya ait enkazın bir petrol deposunda yangına yol açtığı bildirildi. Bölge valisi, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Rusya Havacılık Otoritesi'nin açıklamasına göre, Moskova ve St. Petersburg'un da aralarında bulunduğu en az 10 Rus havaalanında gece saatlerinde geçici uçuş kısıtlamaları uygulandı.