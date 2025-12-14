Hindistan'da şiddetli hava kirliliği! Okullarda yeni dönem
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde kötüleşen hava kirliliğinin "şiddetli" seviyeye ulaşması üzerine yetkililer harekete geçti.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi çevresindeki 39 ölçüm istasyonunun 38'inde hava kirliliği "şiddetli" seviyede ölçüldü. Kent, hava kirliliğinin yol açtığı sis ile kaplandı.
Hava Kalitesi Endeksinin (AQI) pek çok bölgede 400'ü aşması üzerine Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye soktu.
Buna göre, Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçildi.
NEDENİ NE?
Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi (AQEWS) tahminlerine göre, bölgede hava kirliliği seviyesinin bugün de "şiddetli" kategoride kalması, 15-16 Aralık'ta ise "çok kötü" seviyede seyretmesi bekleniyor.
Yetkililer, rüzgar hızının yarından itibaren artmasının hava kirliliğinde "kısmi bir rahatlama" sağlayabileceğini belirtiyor.
Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Google 67 akımı nedir, ekran neden sallanıyor? 6-7 akımı ne anlama geliyor?
- Memur maaşları ocakta ne kadar olacak? Zamlı tablo ortaya çıktı: Polis, doktor...
- Kar, yağmur, sis… Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Hangi iller risk altında?
- ÖGG 94. Yenileme sınavı bugün saat kaçta? Özel Güvenlik sınav kaç soru, kaç dakika?
- 15 dakika yeter! Kışın çamaşırları anında kurutan o yöntem: Tek bir malzeme
- Ocak temizliğine son veren ipucu! Tencereye attığınızda taşma duracak
- Osimhen Afrika Kupası’na gidecek mi? Süper Lig’den Afrika Kupası’na kimler katılacak?
- iOS 26.2 yayımlandı! O özellik çok işinize yarayacak: İşte tüm yenilikler
- Sultanlar Ligi’nde derbi! Galatasaray-Beşiktaş voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Süper Lig ilk yarı ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig devre arası kaç gün sürecek?
- İkna yeteneğinizi katlayan sır! Konuşurken yapılan bu hareketler herkesi etkiliyor
- 9-5 çalışanlar dikkat: Yavaş yavaş hasta ediyor! Sağlığınızı korumak için 4 altın alışkanlık