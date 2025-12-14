Hindistan’da şiddetli hava kirliliği! Okullarda yeni dönem

Kaşmir, Hindistan (EPA)

NEDENİ NE?



Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi (AQEWS) tahminlerine göre, bölgede hava kirliliği seviyesinin bugün de "şiddetli" kategoride kalması, 15-16 Aralık'ta ise "çok kötü" seviyede seyretmesi bekleniyor.



Yetkililer, rüzgar hızının yarından itibaren artmasının hava kirliliğinde "kısmi bir rahatlama" sağlayabileceğini belirtiyor.



Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.