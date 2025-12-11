Rusya’dan AB ve NATO’ya saldırı planı iddialarına yanıt

Rusya, NATO ve Avrupa Birliği üyelerine karşı "saldırgan hiçbir planı" olmadığını yeniden vurguladı ve bu güvenceleri "yazılı olarak vermeye hazır olduğunu" açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da büyükelçiler ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında konuştu.

"SALDIRGAN PLANIMIZ YOK, YAZILI GÜVENCE VEREBİLİRİZ"

Lavrov, "Ne NATO üyelerine ne de AB üyelerine karşı saldırgan planlarımız var. Başkan Vladimir Putin'in de açıkça belirttiği gibi bunu defalarca ifade ettik" dedi.

Bakan, Rusya'nın bu güvenceleri "hukuki bir belgeyle, yazılı şekilde resmileştirmeye hazır olduğunu" belirterek, bunun "karşılıklı ve kolektif bir çerçevede" yapılması gerektiğinin altını çizdi.

PUTİN–TRUMP ÖZEL TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMESİ: "YANLIŞ ANLAMALAR GİDERİLDİ"

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında Moskova'da yapılan görüşmenin, Ağustos ayında Alaska'da düzenlenen zirveden sonra iki ülke arasında oluşan yanlış anlamaları giderdiğini kaydetti.

Bakan, Rus tarafının Alaska zirvesinde ulaşılan anlayış üzerine çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda, Washington'a "kolektif güvenlik garantileri" konusunda "ek öneriler" ilettiklerini ifade etti.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ YALNIZCA UKRAYNA İLE SINIRLI OLAMAZ"

Lavrov, güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin tek bir ülkeyle sınırlanamayacağını vurgulayarak, "Güvenlik garantilerine ilişkin tartışmalar sadece Ukrayna'yla sınırlı olamaz" dedi.

Rusya'nın kolektif bağlamda formüle edilen tüm önerileri değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Lavrov, hedeflerinin hukuken bağlayıcı anlaşmalara ulaşmak olduğunu belirtti.

Lavrov, "Bir krizin hemen ardından başka bir krizin gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BATI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI KULLANIYOR"

Lavrov, Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşını "küresel toplumun karşı karşıya olduğu diğer kritik meselelerden dikkatleri uzaklaştırmak için istismar etmekle" suçladı.

Bu kritik meseleler arasında Filistin konusunun da bulunduğunu söyledi.