ABD’de tekne saldırılarından kurtulanlar El Salvador’a mı gönderilecek?

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon avukatlarının, Dışişleri Bakanlığındaki mevkidaşlarıyla görüşmesinde, tekne saldırısından kurtulan 2 kişinin El Salvador'daki hapishaneye göndermeyi teklif ettiği ileri sürüldü.



Haberde ismi paylaşılmayan yetkili, Dışişleri Bakanlığı avukatlarının, Pentagon'daki meslektaşlarının önerisi üzerine "şaşkına döndüğü ve bu fikri reddettiği" iddiasında bulundu.



Pentagon yetkililerinin, bundan yaklaşık 2 hafta sonra 29 Ekim'de, tekne saldırısından kurtulanlara ilişkin bazı ABD'li diplomatlarla görüntülü toplantı gerçekleştirdiği belirtilen haberde, görüşmede saldırılardan kurtulanların kendi ülkelerine veya üçüncü bir ülkeye geri gönderilmesi gerektiği yönünde mesaj verildiği aktarıldı.

POLİTİKANIN AMACI NE?



Haberde, bu politikanın amacının, saldırılarda hayatta kalanların ABD yargı sistemine girmemelerini sağlamak olduğu ileri sürülerek, böylesi bir durumda davalarda, yönetimin askeri saldırıları "haklı çıkaracak kanıtlar sunmaya zorlanabileceği" değerlendirmesine yer verildi.



Saldırılardan hayatta kalanların başka ülkelere gönderilmesinin saldırılara ilişkin temel bir soruyu gündeme getirdiği belirtilen haberde, "Yönetim, hedef alınan teknelerdeki kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını ve Amerikalılar için tehdit oluşturduğunu gösteren kanıta sahipse, neden hayatta kalanları ABD mahkemelerinde yargılamıyor?" ifadelerine yer verildi.

22 SALDIRIDA 87 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, hayatta kalan 2 kişinin yargılanmak üzere ülkeleri Ekvador ve Kolombiya'ya gönderilmesi kararını verdiği ancak Kolombiyalının bir hafta hastanede kaldıktan sonra ortadan kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.



ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.



ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik 22 saldırısında toplamda 87 kişi öldürülmüştü.