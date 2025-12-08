İsrail’in UNRWA yerleşkesine baskınına Guterres’ten kınama!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine izinsiz girmesini şiddetle kınayarak İsrail'e BM tesislerinin dokunulmazlığını koruma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, söz konusu baskına yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Guterres, "İsrail makamları tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA'nın elindeki BM Şeyh Cerrah yerleşkesine bugün yapılan izinsiz girişi şiddetle kınıyorum. Bu yerleşke, BM binası olarak kalmaya devam etmektedir, dokunulmazdır ve her türlü müdahaleden muaftır." ifadelerini kullandı.

Guterres, uluslararası anlaşmalar kapsamında BM'nin mal ve varlıklarına yönelik her türlü yürütme, idari, yargı veya yasama eyleminin yasak olduğunu hatırlatarak, İsrail'in BM tesislerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine dikkat çekti.

İsrail'in bu konuda gerekli tüm adımları atması çağrısı yapan Guterres, "İsrail'i UNRWA yerleşkelerinin dokunulmazlığını yeniden tesis etmek, korumak ve sürdürmek için gerekli tüm adımları derhal atmaya ve UNRWA yerleşkeleriyle ilgili olarak başka bir işlem yapmaktan kaçınmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.