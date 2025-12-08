İsrail’de zorunlu askerlik karşıtı protestoya saldırı! 1 kişi yaralandı

İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına aracın dalması sonucu 1 kişi yaralandı.



İsrail'in Bnei Brak kentinde Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, protesto sırasında ana yolu her iki yönde trafiğe kapattı. Polis, göstericilere müdahale etmedi. Gösterinin ilerleyen saatlerinde bir kişi, aracıyla protestocuların arasına dalarak olay yerinden kaçtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.



Polis, bir motosiklet sürücüsünün de kalabalığın arasına dalma girişiminde bulunduğunu ve bunun engellendiğini ifade ederek, 37 yaşındaki sürücünün de gözaltına alındığını aktardı.

