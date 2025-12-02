TBMM Başkanı Kurtulmuş Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Tacikistan'a geldi. Kurtulmuş, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali'nin daveti üzerine başkent Duşanbe'deki temaslarına başladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaretleri öncesinde Duşanbe'deki Dostluk Meydanı'ndaki İsmail Somoni Anıtı'na geldi. Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Ekonomi ve İletişim Komisyonu Başkanı Davlatali Said, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ve Duşanbe Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Şerifi tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafız Alayı askerlerince taşınan ve üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi İsmail Somoni Anıtı'na bıraktı.

Kurtulmuş'a, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar eşlik etti.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet törenin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

