Rum uzmandan Yunanistan’a Türkiye uyarısı: Görmezden gelmek büyük hata

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Simerini kanalına konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye'nin savunma alanındaki gelişiminin Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini köklü biçimde değiştirdiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Charalambides, Ankara'nın son dönemde attığı adımların bölgedeki tabloyu Türkiye lehine dönüştürdüğünü belirtti. Uzman, savunma sanayisindeki yüksek yerlilik oranının bu değişimin temel etkeni olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini kendi imkanlarıyla karşılayabilir hale geldiğini hatırlatan Charalambides, bu durumun Ankara'ya geniş bir stratejik hareket serbestisi kazandırdığını söyledi. Bunun sadece teknik bir kazanım olmadığını, aynı zamanda caydırıcılığı güçlendiren siyasi bir avantaj oluşturduğunu söyledi.

Charalambides, "kendi silah sistemlerini üreten, askeri açıdan bağımsız bir aktör" haline gelen Türkiye'nin sahadaki sonuçlarının görüldüğünü, bunun yalnızca teknik değil aynı zamanda politik caydırıcılığı da yükselten bir unsur olduğunu vurguladı.

"ATİNA TÜRKİYE'NİN UYARILARINI CİDDİYE ALMALI"

Programda Türkiye'nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda geçmişte attığı adımlara da değinen Rum uzman Charalambides, Ankara'nın gerektiğinde askeri güç kullanmaktan çekinmediğini, buna karşılık Yunanistan'ın çoğu kez geri adım attığını belirterek "Türklerin uyarılarını dikkate almamak büyük bir yanılgıdır" dedi ve Atina'nın bu durumu ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Rum uzman, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın mevcut kapasitesinin Türkiye karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de aktif rol alamamasının, Türkiye'nin etkisini daha da pekiştirdiğini vurgulayarak "Türkiye'nin bölgenin baskın gücü haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"İSRAİL'İN DEVREYE GİRMESİ HAYAL ÜRÜNÜ"

Türkiye Yunanistan gerilimi yaşanması halinde İsrail'in müdahil olacağı yönündeki iddiaları "hayal ürünü" şeklinde tanımlayan Rum uzman, "Yunanistan'ın bile geri durduğu bir durumda İsrail'in devreye girme ihtimaline gerçekten inanan var mı?" dedi. Son olarak, uzman isim Güney Kıbrıs'ın güvenliğini önceleyen bir Yunanistan'ın bölgede daha görünür bir güç olması gerektiğini savundu.