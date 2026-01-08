En düşük emekli aylığı bugün Meclis’te! Beklenen rakam ve detaylar A Haber’de

Grafik-A Haber

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, düzenlemenin açıklanacağı saati ve yöntemi şu sözlerle aktardı:

"Günlerdir toplantı yapılıyor. İşte o rakam neredeyse netleşti diyebiliriz. Bugün (9 Ocak 2026) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçecek saat 11.30'da ve o emekli aylığına ne kadar, en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacağını da içeren, bu sorunun da yanıtını veren bir torba yasa teklifini açıklayacak."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 20 BİN TL BEKLENTİSİ"

Ağaoğlu, masadaki rakamları ve refah payı formülünü detaylandırarak, beklentinin 20 bin TL olduğunu vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Peki ne olacak? Beklentiler 20.000 olması yönünde. En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira. Eğer mevcut enflasyon oranında zam yapılırsa bu durumda 18.839 liraya yükselmiş olacak ancak bununla kalmayacak."

"REFAH PAYI FORMÜLÜ DEVREDE"

Sadece enflasyon farkının yeterli görülmediğini, hükümetin üzerine bir refah payı eklemeyi öngördüğünü belirten Tülay Ağaoğlu, hesaplamayı şöyle özetledi:

"AK Parti üzerine bir refah payı olarak nitelendirebileceğimiz bir pay üstüne koyacak ve 3.119 liralık bir artış öngörülüyor. Bu durumda işte 20.000 olması öngörülüyor en düşük emekli maaşının. Yarın 11.30'da işte bu rakamı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasını bekliyoruz."

FAHİŞ SİTE AİDATLARI DA TEKLİFE DAHİL

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.