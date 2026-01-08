En düşük emekli aylığı bugün Meclis'te! Beklenen rakam ve detaylar A Haber'de
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, masadaki rakamları ve refah payı formülünü detaylandırarak, beklentinin 20 bin TL olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, düzenlemenin açıklanacağı saati belirterek "İşte o rakam neredeyse netleşti diyebiliriz. Bugün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saat 11.30’da en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacağını içeren, torba yasa teklifini açıklayacak." dedi. 9 Ocak Cuma günü Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ortak bir neticeye vardıklarını söyledi.
Emekli zammı için yürütülen yoğun mesaide sona gelindi. AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacak.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.
KANUN TEKLİFİ YARIN TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK!
En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, bugün AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.
En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, düzenlemenin açıklanacağı saati ve yöntemi şu sözlerle aktardı:
"Günlerdir toplantı yapılıyor. İşte o rakam neredeyse netleşti diyebiliriz. Bugün (9 Ocak 2026) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kameraların karşısına geçecek saat 11.30'da ve o emekli aylığına ne kadar, en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacağını da içeren, bu sorunun da yanıtını veren bir torba yasa teklifini açıklayacak."
"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 20 BİN TL BEKLENTİSİ"
Ağaoğlu, masadaki rakamları ve refah payı formülünü detaylandırarak, beklentinin 20 bin TL olduğunu vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:
"Peki ne olacak? Beklentiler 20.000 olması yönünde. En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira. Eğer mevcut enflasyon oranında zam yapılırsa bu durumda 18.839 liraya yükselmiş olacak ancak bununla kalmayacak."
"REFAH PAYI FORMÜLÜ DEVREDE"
Sadece enflasyon farkının yeterli görülmediğini, hükümetin üzerine bir refah payı eklemeyi öngördüğünü belirten Tülay Ağaoğlu, hesaplamayı şöyle özetledi:
"AK Parti üzerine bir refah payı olarak nitelendirebileceğimiz bir pay üstüne koyacak ve 3.119 liralık bir artış öngörülüyor. Bu durumda işte 20.000 olması öngörülüyor en düşük emekli maaşının. Yarın 11.30'da işte bu rakamı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasını bekliyoruz."
FAHİŞ SİTE AİDATLARI DA TEKLİFE DAHİL
Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.
Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.
Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: ORTAK NETİCEYE VARDIK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 9 Ocak Cuma günü Meclis'e gelmesi beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesi öncesi açıklama yaparak ortak bir neticeye vardıklarını söyledi.
Işıkhan, canlı yayınında çalışma hayatı gündemine dair açıklamalarda bulunarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Işıkhan, en düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili çalışmaların sorulması üzerine bu konuda etki analizi ve değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.
Aylıklara yapılacak artışın bütçeye ve kaynaklara yansıması ile kaç kişiyi etkileyeceğini göz önüne alarak senaryolar hazırladıklarını belirten Işıkhan, "Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Ancak burada nihai karar, Meclis'imizindir. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
MAAŞLAR 2026 NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre Mevcutta 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 2026 yılı itibarıyla yüzde 12.19 artışla 18 bin 939 TL oldu.
İŞTE OCAK 2026 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI TABLOSU...
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Zamlı Maaş Listesi (%12,19 Zamlı)
Mevcut Maaş: ₺16.880,98 → Zamlı Maaş: ₺18.938,77
Mevcut Maaş: ₺17.000,00 → Zamlı Maaş: ₺19.072,30
Mevcut Maaş: ₺18.000,00 → Zamlı Maaş: ₺20.194,20
Mevcut Maaş: ₺19.000,00 → Zamlı Maaş: ₺21.316,10
Mevcut Maaş: ₺20.000,00 → Zamlı Maaş: ₺22.438,00
Mevcut Maaş: ₺21.000,00 → Zamlı Maaş: ₺23.559,90
Mevcut Maaş: ₺22.000,00 → Zamlı Maaş: ₺24.681,80
Mevcut Maaş: ₺23.000,00 → Zamlı Maaş: ₺25.803,70
Mevcut Maaş: ₺24.000,00 → Zamlı Maaş: ₺26.925,60
Mevcut Maaş: ₺25.000,00 → Zamlı Maaş: ₺28.047,50
Mevcut Maaş: ₺26.000,00 → Zamlı Maaş: ₺29.169,40
Mevcut Maaş: ₺27.000,00 → Zamlı Maaş: ₺30.291,30
Mevcut Maaş: ₺28.000,00 → Zamlı Maaş: ₺31.413,20
Mevcut Maaş: ₺29.000,00 → Zamlı Maaş: ₺32.535,10
Mevcut Maaş: ₺30.000,00 → Zamlı Maaş: ₺33.657,00
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünlü müzik grubu ABBA'nın adı nereden gelmektedir?
- Hangi kitabın orijinal adının Türkçe çevirisi "Olacağı Bilinen Bir Cinayetin Kroniği"dir?
- Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?
- Çöpçüler Kralı'nda Abdi karakteri Hacer'in abilerinden kaçarken girdiği gazinoda hangi şarkıyı söylemiştir?
- Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?
- Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde "yarısı yaz, yarısı kıştır" denen ayda kutlanır?
- Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?
- Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?
- Kariyer için ilk adım! Ulusal Staj Programı başvuruları 16 Mart’ta sona erecek: İşte şartlar
- Da Vinci’nin şifresi gerçek oluyor! DNA’sı tablolarında duruyor olabilir
- Diyanet İşleri Bakanlığı paylaştı! 9 Ocak Cuma Hutbesi konusu: “Namaz”
- Süper Kupa final maç biletleri satışa çıktı! En ucuz koltuk 1500 TL: İşte bilet fiyatları