Hong Kong’da Tai Po felaketi! Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146 oldu

EVSİZ KALAN 1500 KİŞİ GEÇİCİ İKAMETLERE YERLEŞTİRİLDİ



Maliye Bakan Yardımcısı Michael Wong, 2 bine yakın hanenin bulunduğu sitedeki yangında yaklaşık 1500 kişinin evsiz kaldığını bildirdi.



Wong, bu durumdaki yaklaşık 1000 kişinin Hong Kong İskan Derneğinin (HKHS) işlettiği geçici konutlara, geri kalanın ise otellere yerleştirildiği bilgisini paylaştı.



İçişleri Bakanı Alice Mak da hükümetin yangın mağdurlarına evleri yeniden yapılana kadar ücretsiz barınma sağlayacağını belirtti.



31 katlı 8 apartmandan oluşan sitedeki yangının 1900'dan fazla haneyi etkilediği tahmin ediliyor.



TAİ PO YANGINI



Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.



Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.



Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.



Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.



Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

