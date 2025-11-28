Hong Kong'da yangın faciası! Ölü sayısı yükseliyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiği bildirildi.
Güvenlik Bakanı Chris Tang, yangında ölen kişilere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada Tang, şu ana dek aralarında itfaiyecilerin de olduğu toplamda 128 kişinin yaşamını yitirdiği ifade etti.
Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme yaklaşık 2 gün boyunca devam etti.
Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.
Yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.
TAİ PO YANGINI
Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.
Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.
Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.
Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: 80 il birden listeye girdi! Bazı bölgeler beyaza bürünecek
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
- Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
- Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?
- İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
- 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?
- "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?
- Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?
- Resimli Hayırlı Cuma mesajları | En yeni, anlamlı cuma sözleri: WhatsApp, Facebook…
- ŞOK 26 Kasım-2 Aralık aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde?