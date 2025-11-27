Trump politikaları ABD’yi iç çatışmaya mı sürüklüyor? A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TRUMP-SİYONİST LOBİLER ÇATLAĞI

Yani Trump'ın açıkçası hayata geçirdiği politikalar içeride ve dışarıda bazen bireysel baktığımızda daha fazla dış politikada özellikle tepkileri beraberinde getirebiliyor. Bu açıdan da yani biraz Trump dönemine dair hem içeride hem de dışarıda sanki politikalarını benimsemeyen bu bireysel durumlara da yansıyabiliyor ki içeride şunu da biliyoruz. Trump'ın söylemleri üzerinden de çok fazla bazen ya da yeri geldiğinde kutuplaşmalar yaratabiliyor ki belki bu akşamki saldırıda henüz tam netleşmiş durumda değil ama bireysel veyahutta son hayata geçirmeye çalıştığı politikalar, mesela biz şu an için belki unuttuk söylemeyi ama Siyonist lobilerle olan arasının açıldığını biliyoruz.

Özellikle Gazze'de yaşananlar ve İsrail politikaları üzerine. Bireysel de olabilir. Fakat bir mesaj durumu da taşıyor olabilir. Çünkü Amerika ve Amerika derin devleti dediğimizde açıkçası son dönem Trump politikalarıyla beraber içeride yaşanan ve Trump'ın bir değişim süreci yaratmak istediğini de biliyoruz, özellikle bürokraside. Birçok mesajı da içerebilir veyahutta Trump'ın kendi söylemleri üzerinden içeride yarattığı gerginlik veyahutta kutuplaştırıcı siyaset dili de etkili olmuş olabilir.