Trump politikaları ABD’yi iç çatışmaya mı sürüklüyor? A Haber’de çarpıcı yorum
ABD’nin başkenti Washington’da iki ulusal güvenlik görevlisinin vurularak öldürülmesi ülke genelinde büyük şok yarattı. Peş peşe gelişmelerin yaşandığı olay, A Haber’de de gündeme taşındı. Canlı yayına bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, Başkan Trump’ın göreve geldiğinden bu yana izlediği politikaların ülkedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı günden bu yana göçmen politikaları, Venezuela gerilimi ile uyuşturucu krizi gibi hamleler peş peşe gelirken, ülkede gerilim de kopma noktasına mı geldi? Sorularını beraberinde getirdi. Son yaşanan saldırı sonrası ABD çalkalanırken, 2 askeri muhafızın vurulmasının yankıları sürüyor. Konuyu A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendiren bağlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel önemli açıklamalarda bulundu.
HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA DENGELER ALTÜST
Trump ikinci döneminde, yani Amerikan Başkanlığı koltuğuna oturduğundan beri aslında hem içeride hem de dışarıda çok fazla nasıl söyleyelim, Amerika politikalarını değiştirdiğini ve birçok yerlere aslında hem sözlü hem de eylemsel anlamda da Trump'ın politikaları hayata geçirdiğini görüyoruz. Yani içeride şimdi siz de bahsettiniz özellikle göçmenler üzerinden karteller veyahutta çetelerle mücadeleye baktığımızda dış politikada örneğin Venezuela, son günlerde yaşanan gerilim veya Ukrayna politikasına baktığımızda Batı içerisinde özellikle Avrupalı müttefikleriyle olan tartışması.
CUMHURİYETÇİLER BİLE RAHATSIZ!
Fakat tabii bunun yanı sıra yine şuradan da bakmak gerekiyor: Trump sadece örneğin Kongre'de, İrfan Bey daha iyi anlatacaktır bize ama yeri geldiği zaman kendi Cumhuriyetçi vekillerinin de çok fazla dikkatini ve tepkisini çeken bir yaklaşıma da sahip. Aslında hatırlarsanız Trump'ın göçmen politikaları, özellikle ülke genelinde göçmen bürosunun çok fazla sayıda, örneğin göçmen yakalayacağız diye yaptığı açıklamalara baktığımızda baskınlar sonrası yine Los Angeles'ta ayaklanmalar olmuştu. Daha sonrasında yine bakıyoruz benzer bir şekilde New Orleans'ta da saldırılar gerçekleşmişti.
TRUMP-SİYONİST LOBİLER ÇATLAĞI
Yani Trump'ın açıkçası hayata geçirdiği politikalar içeride ve dışarıda bazen bireysel baktığımızda daha fazla dış politikada özellikle tepkileri beraberinde getirebiliyor. Bu açıdan da yani biraz Trump dönemine dair hem içeride hem de dışarıda sanki politikalarını benimsemeyen bu bireysel durumlara da yansıyabiliyor ki içeride şunu da biliyoruz. Trump'ın söylemleri üzerinden de çok fazla bazen ya da yeri geldiğinde kutuplaşmalar yaratabiliyor ki belki bu akşamki saldırıda henüz tam netleşmiş durumda değil ama bireysel veyahutta son hayata geçirmeye çalıştığı politikalar, mesela biz şu an için belki unuttuk söylemeyi ama Siyonist lobilerle olan arasının açıldığını biliyoruz.
Özellikle Gazze'de yaşananlar ve İsrail politikaları üzerine. Bireysel de olabilir. Fakat bir mesaj durumu da taşıyor olabilir. Çünkü Amerika ve Amerika derin devleti dediğimizde açıkçası son dönem Trump politikalarıyla beraber içeride yaşanan ve Trump'ın bir değişim süreci yaratmak istediğini de biliyoruz, özellikle bürokraside. Birçok mesajı da içerebilir veyahutta Trump'ın kendi söylemleri üzerinden içeride yarattığı gerginlik veyahutta kutuplaştırıcı siyaset dili de etkili olmuş olabilir.
TRUMP SERT BİR ADIM ATAR MI?
Saldırı sonrası Trump sert adımlar atar mı? sorusunu yanıtlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, olası sert bir hamlenin öngörülebilir olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Burada sert adımlar atarsa Trump şaşırtır mı bizi? Şaşırtmaz, hatta söylem düzeyinde çok sert açıklamalar yapıp daha sonrasında da bunu politikaya yansıtmayıp buradan "devam" da diyebilir. Çünkü Trump'ın çok öngörülebilir olduğunu söyleyemeyiz ama içeride ciddi bir kutuplaşma yarattığını da biliyoruz. En son hatırlarsanız yine kendisine çok yakın bir isim bir üniversitede konuşma yaparken çok daha yine aşırı bir görüş yanlısı tarafından yine sniper tüfeğiyle vurulup öldürülmüştü. Yani Amerika'nın içerisinde bir de şöyle bir durum var. Yine belki İrfan Bey'den rakamları bile alabiliriz, sorabiliriz. Bireysel silahlanma da çok üst düzeyde Tahir Bey ve bu bireysel silahlanma sonrası gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şekilde çok ciddi bir gerginlik durumunda bu silahlar devreye girebiliyor.
