ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan Ukrayna barış planı iddialarına yanıt: Rusya’nın istek listesi değil

Bu açıklama, bazı kongre üyelerinin Rubio'nun belgeyi özel olarak "Rusya'nın istek listesi" şeklinde tanımladığını iddia etmesinin ardından geldi.

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan senatörler, Rubio'nun Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Cenevre'ye giderken kendilerini aradığını belirtti.

Senatör Mike Rounds, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Bize çok net bir şekilde şunu ifade etti: Bu teklif, temsilcilerimizden birine iletilmiş bir öneridir. Bizim tavsiyemiz değildir, bizim barış planımız değildir. Alınmış bir tekliftir ve aracı olarak bunu paylaşmak için düzenleme yaptık — ancak biz sızdırmadık. Sızdırılan başkasıydı."

Bunun ardından Rubio, ABD merkezli sosyal medya şirketi X'te senatörlerin açıklamasını reddetti.

Rubio paylaşımında, "Barış teklifi ABD tarafından hazırlanmıştır. Devam eden müzakereler için güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Rus tarafının katkıları temel alınmıştır; ancak aynı zamanda Ukrayna'nın geçmişte ve şu anda sunduğu girdilere de dayanmaktadır." dedi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E MÜHLET

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott ise kongre üyelerinin iddialarını "açıkça yanlış" olarak nitelendirdi ve Trump yönetiminin "bu planın, hem Rusya hem de Ukrayna tarafının girdileriyle birlikte ABD tarafından hazırlandığı yönündeki tutumunu sürekli koruduğunu" vurguladı.

ABD merkezli haber sitesi Axios tarafından ilk kez yayımlanan 28 maddelik sızdırılmış taslak teklif, Ukrayna'nın Rusya'ya ek topraklar vermesini, ordusunun gücünü sınırlamasını ve NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesini gerektiriyor gibi görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yanıt vermesi için perşembe gününe kadar süre tanıdı.

AB ENDİŞELİ

Zelenskiy ise çok zor bir tercihle karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun "onurumuzu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmak" anlamına geldiğini söyledi.

Cumartesi günü daha erken bir saatlerde, dokuz Avrupa ülkesinin liderleri ile Japonya, Kanada ve üst düzey AB yetkilileri, planın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üzerindeki kısıtlamalarına ilişkin endişelerini dile getirerek, bu sınırlamaların "Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacağını" uyardı.