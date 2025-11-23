23 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 16:35
ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planı" üzerindeki görüşmelerin İsviçre'de devam ettiğini, diplomasinin harekete geçirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını anımsattı.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."

"KAN DÖKÜLMESİNİ DURDURMALIYIZ"

Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.

Cenevrede Rusya-Ukrayna Savaşı zirvesiCenevrede Rusya-Ukrayna Savaşı zirvesi CENEVRE'DE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ZİRVESİ
Rusya: Ukrayna İHAlarını vurdukRusya: Ukrayna İHAlarını vurduk RUSYA: UKRAYNA İHA'LARINI VURDUK
ABDden Ukrayna barış planı iddialarına yanıtABDden Ukrayna barış planı iddialarına yanıt ABD'DEN UKRAYNA BARIŞ PLANI İDDİALARINA YANIT
Rusyadan Ukraynaya saldırı!Rusyadan Ukraynaya saldırı! RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SALDIRI!
Trumpın barış planına Ukraynadan şart!Trumpın barış planına Ukraynadan şart! TRUMP'IN BARIŞ PLANINA UKRAYNA'DAN ŞART!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Diplomasinin harekete geçmesi güzel

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör