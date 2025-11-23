Rusya: Ukrayna’ya ait 75 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

23 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.11.2025 11:50 Güncelleme: 23.11.2025 12:03
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 75 insansız hava aracını (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 75 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğüne işaret edildi.

SANTRALDE YANGIN

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şatura" elektrik santralinin İHA saldırısına uğradığını vurgulayarak, "Birkaç İHA, santrale düştü. Santralde yangın çıktı ve kontrol altına alındı. Acil durum servisleri çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Şatura kentine elektrik sağladıklarını bildiren Vorobyov, durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da bölgede vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktığını, olayda can kaybının olmadığını belirtti.

