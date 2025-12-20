20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 480 milyonluk logo israfı! CHP'li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 480 milyonluk logo israfı! CHP'li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 07:05
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 480 milyonluk logo israfı! CHP’li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “B” harfi formundaki kurumsal logosu kalp şeklinde yeniden tasarlandı. Logo değişikliği kapsamında belediye bütçesinden yaklaşık 480 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi. Başkan Ahmet Akın hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, göreve başladıktan sonraki ilk icraatından biri, belediyenin logosunu değiştirmek olmuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet AkınBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın

Başkan Akın, o dönemde yaptığı açıklamada, eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini söyleyerek, bu değişimin belediyeye hiçbir artı maliyet getirmeyeceğini iddia etti. Ancak, kentte birçok farklı noktada asfalta kalp logoları kazındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosuBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu

Otobüslerin tamamı yeni logoyla giydirildi. Duraklar ve çöp konteynerlerine kalp logoları işlendi. Belediye ve tüm iştirak binalarının tabelaları değişti. Akla gelebilecek tüm eşya ve materyallere yeni logo işlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosuBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu

Sabah'ın haberine göre Belediyeye ait tüm araçlar da yeni logoyla giydirildi. Yazlık ve kışlık tüm işçi kıyafetlerine yeni logo işlendi. Üst ve alt geçitlerdeki belediye logoları yenileriyle değişti. Çeşitli boyutlarda binlerce logo çıkartması bastırıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin iddiasına göre ise bu logo değişimi 480 milyon TL'ye mal oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet AkınBalıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın

MALİYETİ AÇIKLAYAMADI
Bu rakamın gerçeği yansıtmadığını öne süren Başkan Akın ise logo için harcanan parayı açıklamaktan kaçındı. Cumhur İttifakı üyeleri mecliste alınan kararın usule aykırı olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaları inceleyen mülkiye müfettişi, Başkan Akın'ın meclise getirdiği gündem maddesinde, belediye logosunun değiştirileceği değil, revizyon edileceği konusunun oylatıldığını tespit etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 480 milyonluk logo israfı! CHP’li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

Mecliste nitelikli çoğunluk sağlanmadan alınan kararın, oy birliği ile alınmamasına rağmen, meclis karar tutanaklarında "Oy birliği ile kabul edildi" şeklinde yazılmasını da usule aykırı bulan müfettiş, bu durumun, meclis üyeleri üzerinde de mağduriyete yol açtığını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 480 milyonluk logo israfı! CHP’li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

Bu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı, Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık soruşturması sonunda, Akın hakkında "Gerçeğe aykırı tutanak düzenlemek" ve "Görevi kötüye kullanmak" suçlarından dava açılması bekleniyor. Vatandaşlar ise kentin onca sorunu varken logoya milyonlarca lira harcanmasına tepki gösterdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör