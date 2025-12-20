Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 480 milyonluk logo israfı! CHP’li Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu

Sabah'ın haberine göre Belediyeye ait tüm araçlar da yeni logoyla giydirildi. Yazlık ve kışlık tüm işçi kıyafetlerine yeni logo işlendi. Üst ve alt geçitlerdeki belediye logoları yenileriyle değişti. Çeşitli boyutlarda binlerce logo çıkartması bastırıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin iddiasına göre ise bu logo değişimi 480 milyon TL'ye mal oldu.