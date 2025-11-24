24 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.11.2025 17:04
Kremlin’den Başkan Erdoğan ve Putin’in görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, Ukrayna konusu başta olmak üzere Türkiye ve Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada Putin'in, Rusya'nın Ukrayna krizinde siyasi ve diplomatik çözüme bir kez daha dikkat çektiği aktarıldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TEMASLAR DEVAM EDECEK

Kremlin, Başkan Erdoğan'ın müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade ettiğini de belirtti.

Görüşmede, Putin ve Erdoğan'ın, Ukrayna konusunda iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

