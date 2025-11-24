Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü (AA)

ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

"DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE HAZIRIZ"

Erdoğan , Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.

"BARIŞA GİDEN YOLDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan dün bir basın mensubunun "Rusya-Türkiye ilişkileri" hakkındaki sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Sayın Zelenskiy misafirimdi. Yarın da Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." yanıtını vermişti.