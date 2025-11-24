Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alınırken, Başkan Erdoğan savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU
Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.
"DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE HAZIRIZ"
Erdoğan , Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtti.
"BARIŞA GİDEN YOLDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Başkan Erdoğan dün bir basın mensubunun "Rusya-Türkiye ilişkileri" hakkındaki sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Sayın Zelenskiy misafirimdi. Yarın da Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." yanıtını vermişti.
"TAHIL KORİDORU, BARIŞA GİDEN YOLU AÇMAK İÇİNDİ"
Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış tesisinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüşme yaptım. Yarın da telefonla Putin'le görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerden sonra bizim bir Tahıl Koridoru gayretimiz vardı. Tahıl Koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru'yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum."
