İsrail’de Aksa Tufanı depremi! Güvenlik ihmalinin faturası generallere kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 11:13 Güncelleme: 24.11.2025 11:14
İsrail Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eyal Zamir, Hamas’ın Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu'nu önleyememeleri nedeniyle birkaç üst düzey subayın görevden alınacağını açıkladı.

Yapılan soruşturmanın ardından Zamir, pazar gecesi, işgal güçlerinin "İsrailli sivillerini koruyamaması" nedeniyle birkaç üst düzey komutanı görevden aldığını ve ayrıca uyardığını söyledi.

