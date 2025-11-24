İsrail’de Aksa Tufanı depremi! Güvenlik ihmalinin faturası generallere kesildi

Yapılan soruşturmanın ardından Zamir, pazar gecesi, işgal güçlerinin "İsrailli sivillerini koruyamaması" nedeniyle birkaç üst düzey komutanı görevden aldığını ve ayrıca uyardığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN