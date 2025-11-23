Kahire’de önemli görüşme! Hamas Mısır İstihbarat Servisi Başkanı ile bir araya geldi

Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ele aldı.

Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkesi görüşmek üzere Mıısr'a geldi. Heyet, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ve son durumu ele aldı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Reşad ile yapılan görüşmede ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulamaya yönelik taahhüdünü yinelediği belirtilerek, ateşkes ihlallerini belgelemek ve durdurmak için arabulucuların gözetiminde "açık ve net bir mekanizma" kurulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, görüşmede ayrıca Refah'taki tünellerde bulunan Hamas üyelerinin durumunun da ele alındığı belirtildi.