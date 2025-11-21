Avrupa'da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Avrupa ülkeleri alarma geçti. Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka da kadınlara zorunlu askerlik getirdi.
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler sürerken, Avrupa'da birçok ülke çatışmaların kendi topraklarına yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.
Bu çerçevede kıtada zorunlu askerlik uygulamalarına dönüş hızlanırken, bazı ülkeler kadınları da kapsayan yeni düzenlemelere gidiyor.
DANİMARKA'DA 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK
BBC'nin haberine göre Danimarka, Norveç ve İsveç'in ardından kadınlara zorunlu askerlik uygulaması başlatan ülkeler arasına katıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Nisan'dan itibaren 18 yaşını dolduran her Danimarkalı kadın, askerlik şubesine giderek kayıt yaptırmak zorunda olacak.
Alınacak kadın askerler kura usulüyle belirlenecek.
HOLLANDA GÖNÜLLÜLÜK ESASINI BENİMSEDİ
2020'de Hollanda da erkeklerin yanı sıra kadınların da askere çağrılmasına imkân tanıyan bir yasal düzenleme yapmıştı. Ancak Hollanda'da fiili askerlik, hem erkekler hem kadınlar için gönüllülük esasına dayanıyor.
BALTIK ÜLKELERİNDE TARTIŞMA SÜRÜYOR
Estonya, Letonya ve Litvanya'da ise kadınların da zorunlu askerliğe dahil edilmesi konusu gündeme taşınmış durumda. Baltık ülkeleri güvenlik risklerinin arttığına işaret ederek, ordularının insan kaynağını güçlendirme arayışında olduklarını belirtiyor.
UKRAYNA'DA 5 BİN KADIN CEPHEDE
Avrupa'da kadınlara yönelik askerlik düzenlemelerinin arkasında hem nüfus azlığı gibi demografik kaygılar hem de Ukrayna'nın savaş örneği etkili oluyor.
Kiev yönetimi, bugün itibarıyla 70 binden fazla kadının silahlı kuvvetlerde görev yaptığını, bunların yaklaşık 5 bininin cephede savaşçı olarak bulunduğunu açıkladı. Ukraynalı kadınların tamamının orduya gönüllü olarak katıldığı vurgulanıyor.
