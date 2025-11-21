21 Kasım 2025, Cuma
Avrupa'da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor

Avrupa'da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 07:04 Güncelleme: 21.11.2025 07:12
Avrupa’da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Avrupa ülkeleri alarma geçti. Norveç ve İsveç’in ardından Danimarka da kadınlara zorunlu askerlik getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler sürerken, Avrupa'da birçok ülke çatışmaların kendi topraklarına yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bu çerçevede kıtada zorunlu askerlik uygulamalarına dönüş hızlanırken, bazı ülkeler kadınları da kapsayan yeni düzenlemelere gidiyor.

DANİMARKA'DA 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK

BBC'nin haberine göre Danimarka, Norveç ve İsveç'in ardından kadınlara zorunlu askerlik uygulaması başlatan ülkeler arasına katıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Nisan'dan itibaren 18 yaşını dolduran her Danimarkalı kadın, askerlik şubesine giderek kayıt yaptırmak zorunda olacak.

Danimarka'da kadınların silah altına alınması zorunlu hale getiriliyor. (Arşiv)Danimarka'da kadınların silah altına alınması zorunlu hale getiriliyor. (Arşiv)

Alınacak kadın askerler kura usulüyle belirlenecek.

HOLLANDA GÖNÜLLÜLÜK ESASINI BENİMSEDİ

2020'de Hollanda da erkeklerin yanı sıra kadınların da askere çağrılmasına imkân tanıyan bir yasal düzenleme yapmıştı. Ancak Hollanda'da fiili askerlik, hem erkekler hem kadınlar için gönüllülük esasına dayanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ait sergilenen tankın önünde kadın fotoğraf çekiyor. (Arşiv)Rusya-Ukrayna savaşına ait sergilenen tankın önünde kadın fotoğraf çekiyor. (Arşiv)

BALTIK ÜLKELERİNDE TARTIŞMA SÜRÜYOR

Estonya, Letonya ve Litvanya'da ise kadınların da zorunlu askerliğe dahil edilmesi konusu gündeme taşınmış durumda. Baltık ülkeleri güvenlik risklerinin arttığına işaret ederek, ordularının insan kaynağını güçlendirme arayışında olduklarını belirtiyor.

UKRAYNA'DA 5 BİN KADIN CEPHEDE

Avrupa'da kadınlara yönelik askerlik düzenlemelerinin arkasında hem nüfus azlığı gibi demografik kaygılar hem de Ukrayna'nın savaş örneği etkili oluyor.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinin dış mahallelerinde, 4 Mart 2022’de düzenlenen bir sivil öz savunma kursunda genç bir kadın AK-47 tipi bir saldırı tüfeğini kullanmayı öğreniyor. Aynı gün Rus ordusu, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni (güney Ukrayna) ele geçirdi. Gece yaşanan bombardımanlar, büyük bir felaket yaşanabileceği yönünde endişeleri artırdı. (Fotoğraf: Daniel Leal / AFP)Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinin dış mahallelerinde, 4 Mart 2022’de düzenlenen bir sivil öz savunma kursunda genç bir kadın AK-47 tipi bir saldırı tüfeğini kullanmayı öğreniyor. Aynı gün Rus ordusu, Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ni (güney Ukrayna) ele geçirdi. Gece yaşanan bombardımanlar, büyük bir felaket yaşanabileceği yönünde endişeleri artırdı. (Fotoğraf: Daniel Leal / AFP)

Kiev yönetimi, bugün itibarıyla 70 binden fazla kadının silahlı kuvvetlerde görev yaptığını, bunların yaklaşık 5 bininin cephede savaşçı olarak bulunduğunu açıkladı. Ukraynalı kadınların tamamının orduya gönüllü olarak katıldığı vurgulanıyor.

Avrupa'da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor
