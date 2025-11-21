Avrupa’da savaş kapıya dayandı! Yeni dönem: Kadınlar silah altına alınıyor

Rusya-Ukrayna savaşına ait sergilenen tankın önünde kadın fotoğraf çekiyor. (Arşiv)

BALTIK ÜLKELERİNDE TARTIŞMA SÜRÜYOR

Estonya, Letonya ve Litvanya'da ise kadınların da zorunlu askerliğe dahil edilmesi konusu gündeme taşınmış durumda. Baltık ülkeleri güvenlik risklerinin arttığına işaret ederek, ordularının insan kaynağını güçlendirme arayışında olduklarını belirtiyor.

UKRAYNA'DA 5 BİN KADIN CEPHEDE

Avrupa'da kadınlara yönelik askerlik düzenlemelerinin arkasında hem nüfus azlığı gibi demografik kaygılar hem de Ukrayna'nın savaş örneği etkili oluyor.