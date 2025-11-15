Kıbrıs sinsice kuşatılıyor! “Amaç Türkiye’ye karşı ittifak kurmak”
Yunanistan’ın Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımları ve Güney Kıbrıs’ta İsrail çıkarması Kıbrıs meselesini yine gündeme taşıdı. Son olarak Güney Kıbrıs’ın Almanya’dan yardım talep etmesi üzerine bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türk İHA’larının Güney Kıbrıs ve İsrail’i arayış içine ittiğini belirterek, “Amaç Türkiye’ye karşı ittifak kurmak” dedi.
Son günlerde Kıbrıs meselesinde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın İsrail ve Almanya adımıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Bölgeden son gelişmeleri aktarmak üzere bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Muhabiri Fatin Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRK İHA'LARI GÜNEY KIBRIS VE İSRAİL'İ ARAYIŞ İÇİNE İTTİ"
A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve mili imkanlarla geliştirdiği savunma sanayisinin hem Yunanistan'da hem de İsrail kanadın çok büyük rahatsızlıklara neden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Şimdi defalarca hep bağlantılarımızda hep söyledik Türkiye'nin yerli ve milli. Yani bunu defalarca aktardık. Bunu artık herkes görüyor. Bunu İsrail de görüyor, Yunanistan da, Güney Kıbrıs, Amerika, Avrupa herkes görüyor. Avrupa'nın Türkiye'yi bu savunma sanayisinin içerisine oluşturacağı şemsiyenin içerisine alması tesadüfü değil. Yani Japonlar dahi Türkiye'ye geldiler. Türkiye'den özellikle bir iki teknoloji almak üzere. Yani bu gerçekleri bir defa söylemekte fayda var. Şimdi Güney Kıbrıs... Güney Kıbrıs zaten yani denize düşmüş bir, nasıl desek, çırpınan bir balık gibi zaten. Yunanistan keza aynı, çünkü neden? Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları... Bakın, bunlar gerçek ve dolayısıyla da son döneme Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı, bir de İsrail'i arayış içerisine itti.
"NETANYAHU İKİ KOMUTANINI ATİYA'YA GÖNDERDİ"
Burada aslında yapılmak istenen sadece İsrail'in Güney Kıbrıs'ı silahlandırma, oraya silah götürme meselesi değil veya Yunanistan'a silah satma meselesi değil. Bunun da ötesinde olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gece bir yayın yapmıştık ve size şunu aktarmıştım hem izleyicilerime: İsrail, yani Netanyahu, iki komutanını özellikle Silahlı Kuvvetlerle ilgili ve savunma sanayiinde Atina'ya gönderdi. Kapalı kapılar ardında gelişmeler, görüşmeler yaşanıyor demiştik. Ve bu doğrulandı, bu çıktı. Şimdi amaç burada İsrail'in bu iki ülkeyi de yanına alarak, bunlarla birlikte Türkiye'ye karşı bir koalisyon kurmak. Yani Türkiye'ye karşı stratejik, stratejik bir konumda olduğu için ada ve dolayısıyla da Yunanistan Türkiye'nin batısında, bu iki ülkeyi yanına alarak İsrail sürekli olarak Türkiye'yi sıkıştırma çabasında. Aslında İsrail şu anda Türkiye'den korkuyor. Bakın, bu bu bir gerçek. Çünkü bunu ben söylemiyorum, Yunan gazeteleri bunu yazıyor.
"AMAÇ TÜRKİYE'YE KARŞI İTTİFAK KURMAK!"
Şimdi Türkiye'nin üretmiş olduğu bu SİHA'lar, İHA'lara karşı Çiermen'den, yani Bulgaristan sınırından Meriç boyundan Güney Ege'ye kadar bir sistem yerleştirmek, bir sistem oluşturmak, hava savunma sistemi oluşturmak istiyorlar. Ve bu hava savunma... Burada Yunanistan'da şu anda öyle bir hava savunma sistemi yok. Eski Osa-AK ve Tor-M1'ler var. Bunlar eski Sovyet yapımı silahlar. Bunlar Türkiye'nin şu anda ulaşmış olduğu SİHA ve İHA'lar, yani drone'lara karşı mümkünatı yok. Yani bunlar baş edemezler. Dolayısıyla da şimdi Yunanistan, İsrail'in politikasını da istinat, İsrail'in stratejisini de bildiği için Tahir İlhan, ne yapıyor? "Biz İsrail'i nasıl kullanabiliriz? İsrail'i yanımıza nasıl çekebiliriz? Türkiye'ye karşı ve Doğu Akdeniz'i kontrol edelim, Türkiye'yi kontrol edelim." Tüm bu amaç ve bu koalisyonun hedefi de zaten bu. Yani Yunanistan'ı silahlandırmak değil olay. Türkiye'ye karşı bir ittifak kurmak. Bunu önümüzdeki dönemde daha iyi bir şekilde, net bir şekilde de görmeye devam edeceğiz. Ancak bizler de A Haber olarak an be an gelişmeleri takip ediyoruz.
GKRY'DEN ALMANYA'YA ÇÖZÜM TALEBİ
Kıbrıs meselesinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Almanya'nın da sürece katılması için Güney Kıbrıs'tan bir hamle geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, söz konusu talebe "onur duyarım" açıklamasının ardından Almanya'dan son gelişmeleri aktarmak üzere canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Fatin Yılmaz, önemli açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"1 Ocak 2026'da şimdi Kıbrıs Rum kesimi dönem başkanlığını devralıyor Avrupa Birliği'nin. Hristodulidis Berlin'e geldi ve bu görev değişiminden öncesinde Berlin Hükümeti'nin desteğini almak istedi ve orada Almanya'ya ki son zamanlarda Friedrich Merz ile birlikte Türkiye ile artık Almanya arasındaki ilişkiler pozitif bir evreye doğru devrilmiş durumda işte Türkiye ile olan bu iyi ilişkilerini kullanarak, Almanya'yı devreye sokarak, Almanya'yı da yeni dönemde arkasına alarak adadaki sorunun çözümü için "Bize yardım edin" teklifinde bulundu ve Başbakan Merz de ilginç cevap verdi: "Onur duyarım" dedi. Bu teklifi kabul ettiğini söyledi ve aynen şunu söyledi: "Bu rolü üstlenmeye hazırız. Önümüzdeki haftalarda ilk adımları atabiliriz" dedi. Tabii herkes merak ediyor, nasıl bir adım atılacak? Ve şöyle yine ilginç bir basın toplantısında açıklaması oldu: "Kıbrıs'ın dönem başkanlığı sırasında atılabileceğiniz çok somut bir öneriyi de ilgiyle izledim" dedi.
KIBRIS RUM KESİMİNDEN NASIL BİR ÖNERİ GELDİ?
Bunun detaylarına girmedi. Ama Berlin Hükümeti'nin Kıbrıs'taki sorunun çözümü için devreye girmek istediğini, bu konuda daha aktif bir rol üstlenmek istediğinin bir göstergesi. Türkiye'nin bu konudaki tutumu çok net. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha birkaç gün önce yine bu konuda açıklama yapmıştı: "Adada iki egemen devlet tek çözüm yoludur" şeklinde. Ama Kıbrıs Rum kesiminin bunu kabul etmediğini, onlar iki bölge, iki farklı toplum ve federal bir devletten bahsediyorlar. Zaten bu soru soruldu Kıbrıs Rum Yönetimi'nin liderine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamalarını dinlediniz. "Buna tepkiniz, tavrınız ne olacak?" dedi. Eğer Türkiye bu konudaki tutumunu sürdürürse, ABD ile bir yaklaşma olmaz diyerek zaten başından bu kapıyı kapattı."
