Kıbrıs sinsice kuşatılıyor! “Amaç Türkiye’ye karşı ittifak kurmak”

Son günlerde Kıbrıs meselesinde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın İsrail ve Almanya adımıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Bölgeden son gelişmeleri aktarmak üzere bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin ve A Haber Muhabiri Fatin Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK İHA'LARI GÜNEY KIBRIS VE İSRAİL'İ ARAYIŞ İÇİNE İTTİ"

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türkiye'nin yerli ve mili imkanlarla geliştirdiği savunma sanayisinin hem Yunanistan'da hem de İsrail kanadın çok büyük rahatsızlıklara neden olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Şimdi defalarca hep bağlantılarımızda hep söyledik Türkiye'nin yerli ve milli. Yani bunu defalarca aktardık. Bunu artık herkes görüyor. Bunu İsrail de görüyor, Yunanistan da, Güney Kıbrıs, Amerika, Avrupa herkes görüyor. Avrupa'nın Türkiye'yi bu savunma sanayisinin içerisine oluşturacağı şemsiyenin içerisine alması tesadüfü değil. Yani Japonlar dahi Türkiye'ye geldiler. Türkiye'den özellikle bir iki teknoloji almak üzere. Yani bu gerçekleri bir defa söylemekte fayda var. Şimdi Güney Kıbrıs... Güney Kıbrıs zaten yani denize düşmüş bir, nasıl desek, çırpınan bir balık gibi zaten. Yunanistan keza aynı, çünkü neden? Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları... Bakın, bunlar gerçek ve dolayısıyla da son döneme Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı, bir de İsrail'i arayış içerisine itti.