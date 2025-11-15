Kıbrıs’ta sinsi plan! A Haber’de dikkat çeken analiz

Yunanistan’ın Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımları ve Güney Kıbrıs’ta İsrail çıkarması Kıbrıs meselesini yine gündeme taşıdı. Son olarak Güney Kıbrıs’ın Almanya’dan yardım talep etmesi üzerine bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türk İHA’larının Güney Kıbrıs ve İsrail’i arayış içine ittiğini belirterek, “Amaç Türkiye’ye karşı ittifak kurmak” dedi.