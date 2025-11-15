15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Kıbrıs'ta sinsi plan! A Haber'de dikkat çeken analiz
Kıbrıs'ta sinsi plan! A Haber'de dikkat çeken analiz

Kıbrıs'ta sinsi plan! A Haber'de dikkat çeken analiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 03:52
Yunanistan’ın Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adımları ve Güney Kıbrıs’ta İsrail çıkarması Kıbrıs meselesini yine gündeme taşıdı. Son olarak Güney Kıbrıs’ın Almanya’dan yardım talep etmesi üzerine bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Türk İHA’larının Güney Kıbrıs ve İsrail’i arayış içine ittiğini belirterek, “Amaç Türkiye’ye karşı ittifak kurmak” dedi.
