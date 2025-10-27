KKTC’den Rum yönetimine tepki: Türkiye Güney Kıbrıs’ta da garantördür I A Haber’de uzman isimden dikkat çeken yorum

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"Seçimleri kazanan Tufan Erhürman aslında uzunca bir süre gündemde olmayan, unutulmaya yüz tutan Türkiye'nin haklarını bu vesileyle güçlü biçimde gündeme getirmiş oldu. Yani adanın güneyindeki Baf'ta yahut da herhangi bir bölgede statükoyu değiştirmeyi amaçlayan her türlü faaliyetler Türkiye'nin muvafakati, rızası ile gerçekleşmek durumunda. Çünkü Türkiye halen garantörlük statüsü devam ediyor. Bu 1959-60'tan gelen haklarını güçlü biçimde kullanabilir. Bunu bir kez daha hatırlatıyor.