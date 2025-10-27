27 Ekim 2025, Pazartesi
KKTC’den Rum yönetimine tepki: Türkiye Güney Kıbrıs’ta da garantördür I A Haber’de uzman isimden dikkat çeken yorum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.10.2025 19:01 Güncelleme: 27.10.2025 19:32
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’deki saldırılarına devam ederken bir yandan da Güney Kıbrıs'ta silahlanmayı sürdürüyor. Konuyu değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erhürman, "Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla bütün Kıbrıs Adası'nın garantörüdür. Bu konuda da söz hakkına sahiptir" dedi. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. İrfan Kaya Ülger, “Kıbrıs Adası'nın tamamından Türkiye'nin garantör ülke olması hasebiyle statüko bakımından sorumlu olduğu, Türkiye'nin iradesi aleyhine bir takım oldu bittilerle üçüncü ülkelere imtiyazlar ve üsler verilemeyeceği en yüksek perdeden ifade edildi” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla bütün Kıbrıs Adası'nın garantörü olduğunu vurgulayarak bu konuda söz hakkına sahip olduğunu söyledi. Konuyu A Haber'de değerlendiren uzman isim Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, önemli açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ FAALİYET TÜRKİYE'NİN ONAYIYLA GERÇEKLEŞMEK DURUMUNDA"

Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmasına dikkat çeken İrfan Kaya Ülger, İttifak Anlaşması, Garanti Anlaşması ve Kurucu Anlaşma göz önüne alındığında, 1959-1960 Londra ve Zürih Anlaşmaları açık biçimde İngiltere'yi, Türkiye'yi ve Yunanistan'ı garantör devlet, kurulan sistemin idamesini sağlayacak ülkeler olarak nitelendirdiğini hatırlattı. Ülger, geçtiğimiz hafta gerçekleşen KKTC seçimlerine değinerek şu ifadeleri kullandı:

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"Seçimleri kazanan Tufan Erhürman aslında uzunca bir süre gündemde olmayan, unutulmaya yüz tutan Türkiye'nin haklarını bu vesileyle güçlü biçimde gündeme getirmiş oldu. Yani adanın güneyindeki Baf'ta yahut da herhangi bir bölgede statükoyu değiştirmeyi amaçlayan her türlü faaliyetler Türkiye'nin muvafakati, rızası ile gerçekleşmek durumunda. Çünkü Türkiye halen garantörlük statüsü devam ediyor. Bu 1959-60'tan gelen haklarını güçlü biçimde kullanabilir. Bunu bir kez daha hatırlatıyor.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE'NİN İRADESİ ALEYHİNE OLDU BİTTİLER YAPILAMAZ"

Gerçekliğin ortaya çıkması anlamında bazı anayasal gelişmeler yararlı olabiliyor. Mesela Gazze Savaşı'nda da bunu gördük. İsrail'in toprakları olarak nitelendirilen yerler aslında işgal altındaki topraklar. Hukuken İsrail'in değil. Şimdi burada da Kıbrıs Adası'nın tamamından Türkiye'nin garantör ülke olması hasebiyle statüko bakımından sorumlu olduğu, Türkiye'nin iradesi hilafına burada oldu bittilerle üçüncü ülkelere birtakım imtiyazlar, birtakım üsler verilemeyeceğini en yüksek perdeden yeni Cumhurbaşkanı dile getirmiş oldu.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"AB TÜRKİYE'NİN KAZANILMIŞ HAKLARINI GÖZARDI ETME ÇABASINDA"

Öte taraftan Kıbrıs Rum kesimi kendilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin halefi olduğunu iddia ediyorlar ve eski anlaşmanın geçerli olmadığını söylüyorlar. Mesela kurucu anlaşma, garanti anlaşması şunu da öngörüyor: Türkiye'nin ve Yunanistan'ın üye olmadığı uluslararası kuruluşlara katılamaz aslında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Fakat zaman içerisinde Bağlantısızlar Teşkilatı'na katıldı, İngiliz Uluslar Topluluğu'na katıldı, 2004'te Avrupa Birliği'ne katıldı. Yani bu oldu bittileri artık Avrupa tarafı eskinin meriği olmadığı, yürürlükte olmadığı şeklinde yorumlayarak Türkiye'nin buradaki kazanılmış hakkını göz ardı etme çabasında. Güçlü biçimde uluslararası alanda bunu gündeme getirebiliriz. Bunun ötesinde onları askeri bakımdan zorlama biraz daha ekstrim bir tutum olarak gözüküyor."

"SANDIĞI BELİRLEYEN DIŞ POLİTİKA DEĞİL İÇ SORUNLAR OLDU"

