İslam alemi mübarek 3 aylara kavuştu! Nasıl ibadet edilmeli? Neler yapılmalı?
İçinde birçok özel geceyi barındıran, mübarek Recep, şaban ve ramazanı da kapsayan üç aylar başladı. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez girilirken müslümanlara manevi olarak birçok fırsat sunuluyor. İlahiyatçı Yazar Ümit Özdemir de 3 aylarda neler yapılması, nasıl ibadet edilmesi gerektiği ve isimlerinin nereden geldiği konusunda A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün başladı.
Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez giriliyor.
KUTSAL GECELER BU AYLARDA YER ALIYOR
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayında idrak ediliyor.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı ise 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
3 aylarda hangi ibadetlerin yapılması veya nasıl ibadet edilmesi konusunda. İlahiyatçı Yazar Ümit Özdemir A Haber'e açıklamalarda bulundu.
RAMAZAN-I ŞERİF'E HAZIRLIK AYLARININ BAŞLANGICI
İlahiyatçı Yazar Ümit Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:
Başta sizlerin ve tüm İslam aleminin girmiş olduğumuz üç aylarını tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif'in olduğu üç aylar diye isimlendirilen mübarek aylara girmiş bulunmaktayız. Bunlar İslam dünyası için çok önemlidir çünkü rahmetin habercisidir. Ramazan-ı Şerif'e hazırlık aylarının başlangıcıdır.
Recep ayı ve Şaban ayı; özellikle günümüzde rahmete, merhamete, birliğe ve beraberliğe toplum olarak, millet olarak, ümmet olarak ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklere vesile olabilecek bir rahmet habercisidir üç aylar.
BU İSİMLER NEREDEN GELİYOR?
Bunlar hicri takvimdeki ayların isimleridir. Aynı şimdi biz hicri takvimi resmi takvim olarak kullanmadığımızdan toplumda insanlarımız bunu pek bilmiyorlar. Miladi takvimi kullandığımız için Haziran, Temmuz, Ocak, Şubat isimleri nasıl takvim isimleriyse; işte Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı gibi isimler de bunlar hicri takvimdeki ayların isimleridir.
3 AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
Şimdi Recep ayı ve Şaban ayında bizzat tutulması gereken bir oruç veya bu aya özel bir namaz yok. Sahih kitaplarımızda bununla ilgili verilen bir bilgi yok. Peki bu aylar nasıl değerlendirilir? Bu aylarda nafile oruçlar tutularak; ama bu nafile kelimesini bizim Türkçemizde kullandığımız "boş" manasına gelen nafile ile karıştırmayalım.
İslami literatürde, dini kavramlarda nafile demek; Allah rızası için, sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek yapılan hayır-hasenat ve ibadetlere verilen bir isimdir. Yani nafile oruç tuttu; Allah rızası için oruç tuttu. Nafile namaz kıldı; Allah rızası için namaz kıldı demektir.
İşte nafile ibadetler yerine getirilerek, varsa kaza namazlarımız, kaza oruçlarımız tutularak, Peygamber Efendimizin Pazartesi ve Perşembe günleri tutmuş olduğu sünnet olan oruçları bu aylarda tutmaya gayret ederek değerlendirebiliriz. Sadakalarımızı çoğaltabiliriz, iyiliklerimizi, hayır-hasenatlarımızı çoğaltabiliriz.
Çünkü nasıl ki normal zamanlarda yaptığımız iyiliklere aldığımız bir sevap varsa, bu tür vakitlerde yapılan iyiliklere, yapılan ibadetlere verilecek sevap da kat ve kat daha fazlası olduğu bizlere müjdelenmektedir. Çünkü aynı zamanda bu aylarda idrak ettiğimiz mübarek geceler vardır: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Miraç Gecesi ve Ramazan-ı Şerif'teki bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. İşte bu gecelere de bir hazırlık, bu geceleri de ihya ederek Ramazan-ı Şerif'e hazırlıkla üç ayları en güzel şekilde geçirip bayrama da ulaşmayı Rabbim bizlere inşallah nasip eylesin diyelim.
