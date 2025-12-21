İslam alemi mübarek 3 aylara kavuştu! Nasıl ibadet edilmeli? Neler yapılmalı?

Recep ayı ve Şaban ayı; özellikle günümüzde rahmete, merhamete, birliğe ve beraberliğe toplum olarak, millet olarak, ümmet olarak ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklere vesile olabilecek bir rahmet habercisidir üç aylar.

BU İSİMLER NEREDEN GELİYOR?

Bunlar hicri takvimdeki ayların isimleridir. Aynı şimdi biz hicri takvimi resmi takvim olarak kullanmadığımızdan toplumda insanlarımız bunu pek bilmiyorlar. Miladi takvimi kullandığımız için Haziran, Temmuz, Ocak, Şubat isimleri nasıl takvim isimleriyse; işte Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı gibi isimler de bunlar hicri takvimdeki ayların isimleridir.