Zelenskiy’den ateşkes mesajı: Her türlü görüşmeyi destekleyeceğiz

Zelenskiy, başkent Kiev'de çalışma ofisinde Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle düzenlediği toplantı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus ordusunun, Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk şehrine saldırılarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, son 3 günde Rus birliklerinin şehirdeki Ukrayna mevzilerine yönelik 220 saldırı düzenlediğini kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, "Askerlerin verilerine göre şehrin içinde 314 Rus (askeri) bulunuyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Pokrovsk cephesinde kayıpları verdiğini ama buna rağmen saldırıları sürdürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Ama düşmanın bir numaralı hedefi Pokrovsk'u mümkün olan en kısa sürede işgal etmektir. Bu hedef değişmedi." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehri ve çevresinde 1100 ila 1200 metre ilerleme kaydettiğini söyledi.

"TOMAHAWK FÜZELERİ İÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkesine uzun menzilli Tomahawk füzelerinin tedariki için Beyaz Saray ve diğer müttefik ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Ayrıca üreticilerle de çalışıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili olumlu karar vermesi durumunda üreticilerin Ukrayna'ya söz konusu füzeleri "memnuniyetle" göndereceklerini savundu.

"ATEŞKESİ SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ GÖRÜŞMENİN YAPILMASINI DESTEKLİYORUZ"

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, ABD'de Trump ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Orban'ın, Trump'ı Macaristan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ikna etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Nerede olursa olsun, kesinlikle ateşkes ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanacak bir görüşme olursa, Ukrayna bu veya diğer formatları destekleyecektir." diye konuştu.

"GRİPEN SAVAŞ UÇAKLARININ UKRAYNA'DAKİ ÜRETİMİNİN 2033 YILINDA BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal de İsveç ile ülkesi arasında "Gripen" savaş uçaklarının satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsattı.

Şmigal, bu savaş uçağından 150 adet almak istediklerini ve bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gripen savaş uçaklarının Ukrayna'da üretilmesi yönünde de çalıştıklarını aktaran Şmigal, dün bu konuda bir mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.

Denis Şmigal, "2033 yılından itibaren Gripen'lerin Ukrayna'da önemli ölçüde yerelleştirileceğini, üretiminin büyük ünite montajından bireysel parçaların yerelleştirilmesine geçeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.