Suriye’de terör örgütü finanse etmekle suçlanıyor: Fransız Lafarge’a tarihi yargılama

Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge, DEAŞ'lı teröristleri finanse ettiği iddiasıyla "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasından Yargıtay kararıyla yargılanacak



Kiefer, şöyle devam etti:



"Hakimler tarafından dikkate alınan bu 5 milyon avro içerisinde onlara göre 3 milyonu güvenlik için ödemeler şeklinde yapıldığı iddia ediliyor yani özellikle bu silahlı gruplarla iyi ilişkileri sürdürmek, çalışanların ve malların serbestçe dolaşabilmesini sağlamak için bu gruplara yapıldığı iddia edilen bağışlar."



"SURİYELİ MÜZAKERECİLER, LAFARGE'IN TALEBİ ÜZERİNE SİLAHLI GRUPLARLA MÜZAKERE EDİYORDU"



Hakimlere göre Lafarge, yaklaşık 2 milyon avroyu da özellikle DEAŞ'a bağlı tedarikçilerden ham madde satın almak için kullandığına ve DEAŞ'ın bu satışlar üzerinden "vergi" topladığına dikkati çeken Kiefer, "Bu ödemelerin Lafarge tarafından aracılar vasıtasıyla yapıldığı iddia ediliyor, onlar mahkemeye sevk edildi. Bu Suriyeli müzakerecilerin, Lafarge'ın talebi üzerine silahlı gruplarla müzakere ettikleri öne sürülüyor." dedi.



Kiefer, gerektiğinde bu müzakerecilere güvenlik sorumlularının da destek verebildiğini anlatarak, "Sorgu hakimlerine göre Lafarge ile bu gruplar arasındaki anlaşmaların, Paris'te en üst düzeydeki yöneticilerin onayıyla gerçekleştiği iddia ediliyor. Bu nedenle, bu 8 kişi ve firma (mahkemeye) sevk edildi." şeklinde konuştu.



"Bildiğimiz kadarıyla ilk defa bir firma, terör finansmanından ötürü yargılanacak. Bu, hem bu yönüyle hem de terör finansmanının yurt dışındaki yan kuruluş aracılığıyla yapıldığı iddiası açısından tarihi." diyen Kiefer, çatışma bölgesinde terörizmin finansmanında ana şirketin sorumluluğunun kabul edilmesinin de tarihi bir adım olacağını kaydetti.



LAFARGE HAKKINDA "İNSANLIĞA KARŞI SUÇA İŞTİRAKTEN" YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Lavite, ECCHR'nin özellikle çok uluslu şirketlerle ilgili uluslararası suçların mağdurlarına destek sağladığını kaydederek, daha önce Almanya'da da devrik Beşşar Esed rejiminin bazı üyelerine karşı yapılan şikayetler hakkında çalıştığını söyledi.



Lafarge dosyası kapsamında sivil taraf olmaları ve firmayı şikayet eden Suriyeli çalışanlara yardımcı olmaları nedeniyle sürece aktif şekilde katıldıklarını belirten Lavite, "Sherpa ve ECCHR'nin başta sunmuş olduğu şikayet, insanlığa karşı suça iştiraki ve ayrıca Lafarge'ın çalışanlarının haklarıyla bağlantılı suçları da hedefliyordu, özellikle de Suriye'de Lafarge'ın çalışanlarının kasten tehlikeye atılmasını içeriyordu." dedi.