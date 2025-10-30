İsrail basını yazdı! ABD Gazze'de Türkiye'yi istiyor | "Tel Aviv gergin ve şüpheci artık kozu yok"

Fotoğraf-AA Arşiv

"İSRAİL'İN ARTIK KOZU YOK"

Habere göre, üst düzey ABD'li bir yetkili, "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok." dedi.

Türkiye'nin bu güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail'in Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıktığı vurgulanarak ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkati çekildi.

"NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROVOKATİF AÇIKLAMALARI"

ABD'li yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.