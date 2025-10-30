31 Ekim 2025, Cuma
İsrail basını yazdı! ABD Gazze'de Türkiye'yi istiyor | "Tel Aviv gergin ve şüpheci artık kozu yok"

İsrail basını yazdı! ABD Gazze'de Türkiye'yi istiyor | "Tel Aviv gergin ve şüpheci artık kozu yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 23:12 Güncelleme: 31.10.2025 00:00
İsrail basını yazdı! ABD Gazze’de Türkiye’yi istiyor | Tel Aviv gergin ve şüpheci artık kozu yok

Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki kritik rolü İsrail'i tedirgin ediyor. İsrail basınının haberine göre Türkiye, Mısır ve Endonezya'NIN Gazze'ye asker göndermeye hazır olmasından dolayı diğer ülkelerde endişe oluştuğu kaydedildi. Üst düzey ABD'li bir yetkili ise "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok." dedi. Haberde ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'ne önümüzdeki haftalarda uluslararası güç konuşlandırılmasına yönelik plan sunması beklenen ABD'nin, Türkiye'nin sürece dahil olmasını ve askeri olarak Gazze'ye girmesini istediği aktarıldı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD, Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması konusunda, İsrail ve bazı Müslüman ülkelerle hassas görüşmeler yürütüyor.

TÜRKİYE ASKER GÖNDERMEYE HAZIR!

Süreçte yer alan kaynaklar, ABD'nin bu görüşmelerin ardından, Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılmasına ilişkin bir plan sunması bekleniyor. Türkiye, Mısır, Endonezya ve Azerbaycan'ın Gazze'ye asker göndermeye hazır olduğu belirtilen haberde, diğer ülkelerin karmaşık durum nedeniyle bu konuda endişeli olduğu kaydedildi.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in İsrail'e yaptığı son ziyarette tartışılan ana konunun, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü olduğu belirtildi.

TRUMP SAVAŞIN OLMAMASI İÇİN KARARLI!

İsrail'in Hamas'ın silah bırakmayacağını öne sürerek ateşkesi bozma eğilimine işaret edilerek Trump'ın savaşın yeniden başlamasına izin vermeme konusunda kararlı olduğu, fakat bunu uluslararası gücün konuşlandırılmasını aceleye getirip ateşkesin bozulma ihtimaline karşı sağlam adımlarla yapmak istediği ifade edildi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"İSRAİL'İN ARTIK KOZU YOK"

Habere göre, üst düzey ABD'li bir yetkili, "İsrailliler gergin ve şüpheci. Çünkü artık süreci kontrol edemiyorlar ve ellerinde kozları yok." dedi.

Türkiye'nin bu güce katılmaya hazır olduğu, ancak İsrail'in Türk askerinin Gazze'ye girmesine karşı çıktığı vurgulanarak ABD'nin İsrail'in tavrına rağmen Türkiye, Katar ve Mısır'ın Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmasını istediğine dikkati çekildi.

"NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROVOKATİF AÇIKLAMALARI"

ABD'li yetkili, "Türkler Gazze'de anlaşmaya varılmasında çok yardımcı oldular ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif açıklamaları çok zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.

İsrail basını yazdı! ABD Gazze'de Türkiye'yi istiyor | Tel Aviv gergin ve şüpheci artık kozu yok
